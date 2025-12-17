居家生活要有樂趣 MAX&Co.膠囊系列好多標語為小日子增溫

MAX&Co.本季廣告視覺由品牌大使傳奇DJ Bob Sinclair 的女兒Paloma LeFriant擔綱演出。（麥絲瑪拉提供）

MAX&Co.今日舉辦新光三越信義A11店重新開幕活動，除了發布2026春夏系列的低彩度美學，也讓&Co.llaboration全新一季登場；而這個已是三度攜手多領域藝術家Pietro Terzini的合作，這次以「1-800 GIFT ALERT」定調全新聯名系列名稱，設計上以幽默字句生動了居家用品，讓每一天都是開開心心的小日子。

趣味餐盤組（兩個）。NT$4,790

粉藍刺繡真絲眼罩。NT$2,300

勿忘我行李箱。NT$14,990

宣言馬克杯。NT$1,990（陳慧明攝）

在台灣，免付費專線是「0800」開頭的電話號碼，而義大利則是「1-800」，從系列命名方式即可理解這是一個強調贈禮或是自用也開心的企圖。聯名系列涵蓋時裝與生活風格產品，以Terzini標誌性的詼諧筆觸，用輕鬆正向又調皮的字句與標語點亮單品：馬克杯、餐盤、餐墊與餐巾，為餐桌風景增添特色；真絲睡衣與眼罩、抱枕，提供兼具舒適與風格的安眠時光。

MAX&Co.新光三越信義A11店景照。

MAX&Co.在2026春夏季節主張「穿搭無界限」理念，並以反差碰撞作為服裝亮點：每件單品皆在經典與實穿性之間取得平衡，再加入摩登視角，應證品牌「Curiosity好奇心、Courage勇氣與Community共融」的三大基礎，傳遞自我風格的展現。

