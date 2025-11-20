居家生活、工作模式輕鬆切換！實現 7 坪微型小宅的「剛好美學」，設計師抱回 2025 金點設計獎！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 蟲點子創意設計

「小房子也能住得舒適嗎？」──面對價格昂貴而有限的都會住宅單位，許多屋主難免擔心越來越狹小的空間，會犧牲掉自己的生活品質。



除了爭取最大化的空間使用，如何在微型住宅之中，剛好而完美地放入齊備的居家機能，同時保有居住者的生活品質，讓所有功能恰如其分、從容不迫地為生活服務，絕對是最艱鉅、也刻不容緩的設計挑戰。



在這個 7 坪小宅中，鄭明輝設計師由屋主的習慣出發，跳脫了小宅格局的制式框架，以精準的空間比例分配，滿足居住機能、收納和採光等條件，更克服了屋主對於樓梯安全性的擔憂。這個充滿創意與驚喜的小宅設計提案，為蟲點子創意設計成功抱回 2025 金點設計獎！



顛覆小宅格局印象，前移臥室提升安全性！

在一般小宅設計中，常見將睡眠區設定於上層的規劃；然而因屋主曾發生在樓梯跌倒的事故，希望盡可能降低房子的高低落差、確保使用安全。因此，鄭明輝設計師將臥室前移至客廳旁，並以適度包覆的空間盒子，帶來睡眠時的安心隱私，向外則可延伸連結客廳沙發。另一方面，盒子側邊可提供雙面收納使用，不僅加強玄關收納的整合，亦巧妙隱藏了梳妝檯功能。



加入滑軌式移動功能，長餐桌、工作桌多元切換

公領域整合了客廳、餐廚和工作區的複合功能，鄭明輝設計師在長桌中加入滑軌設計，讓桌子可以在沙發和廚房之間自由移動，化身多功能的工作平台。當長桌移到廚房，便能成為料理中島和餐桌；靠近沙發時，也能從桌子下方拉出工作桌。除此之外，設計師也善用桌下地板空間，打造出額外的儲物空間。



分段式樓梯降低高度，串連山景和室、明亮更衣間！

在上層空間規劃部分，鄭明輝設計師整合了更衣間與和室機能，透過分段式樓梯規劃，以及原始挑高和內凹的建築條件，盡可能降低高度落差。採光明亮的上層空間，也可以更有效率的進行衣物的收納分類；而利用窗戶凹洞規劃的小和室，則擁有良好的山景視野，成為屋主最喜愛的休憩角落！



框起美好生活風景，讓陽光與生活自在對話！

因受到單面採光的住宅條件限制，鄭明輝設計師加入了不同形狀、大小的開孔設計，讓外部光線能穿透至室內，建構了光線與生活的對話交流，也像是一幅幅鑲嵌於生活的畫框，創造居家日常的驚喜互動與美感趣味。



蟲點子創意設計／鄭明輝

地址：台北市大安區師大路80巷3號一樓

電話：0922956857、02-23650301

Email：hair2bug@gmail.com

網站：https://www.indotdesign.com/

