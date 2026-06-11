居家癌症治療卡關沒保險費 石崇良喊話業者改保單

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衛福部長石崇良（右3）中午出席衛福部與原民會中午共同召開的「健康給力、加持原力！」記者會。（杜宜諳攝）

國人不斷老化，癌症人口勢必增加，但國內照護人力有限，衛福部規劃推動「居家癌症治療」，且適用「全癌別」患者，邀金管會全面檢討醫療險的理賠規則，但保險業者反彈「沒有一家保險業者經的起這樣的折磨」。部長石崇良今天（11日）強調，現在很多醫療處置與手術很多都不用住院，醫療費用只要住院的一半，喊話保險業者：「轉念，現在不付，大家都去住院，反而要付更多。」

衛福部預計下半年推動在家癌症治療，由於居家照護模式，往往都卡在病人保險須住院才給付，衛福部積極和金管會討論，希望和保險業者溝通調整給付方式，預計今年底前開發出因應新照護模式的新型保單。但部分壽險業者都說「NO」。

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石崇良強調，雖然癌症死亡率逐年下降，但台灣人口持續高齡化，癌症病患勢必持續增加，但醫療人力與照護資源有限，必須透過不同照護模式才能滿足需求。如今包括法國、英國、美國及澳洲等國家都已推動癌症居家治療，並非台灣獨創，而是國際發展趨勢。

石崇良表示，過去統計顯示，有6至7成國人有買商業保險，有的是醫療險，有的是醫療的附加險，簡言之，國人很多都有保單，但臨床上聽到許多反映，因私人保險理賠的關係，不願選擇門診或居家治療方式，造成醫院推動政策的障礙，衛福部才會跟金管會不斷溝通。

石崇良說，最簡單的解決方式是新型保單的開發，直接納入新治療模式跟高價自費的項目，但畢竟很多人有舊保單，也已付出保費，應該從公平合理性上來討論。

他舉例，像早些年開白內障幾乎都住院，後來改門診手術，業者也調整理賠了，因為保險時早預估有白內障風險在裡頭，保費計算基礎已納入，不應因為科技進步而改變。

另外，心血管疾病要放支架或擴張術，很多國家已都是一日手術，且也從大腿置入改成手臂置入，但台灣多數還都要求住院，雖然很多醫院已發展經手的導管手術，但因為理賠沒改，反而造成醫療資源的錯置。

石崇良說，衛福部前年開始實施感染症患者「在家住院」，醫療費用僅是過去住院的一半，保險業者其實不用付出這麼多，「現在不付的結果，大家都去住院，不是付更多嗎？為何不轉個念想，實支實付，讓大家雙贏。」

舊醫療險的理賠規則該如何改？石崇良強調，由於病人付出成本不一樣，未來都可以討論，或許不是全額理賠，可能是打折理賠，讓選項可以搭配現有的醫療方式。

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