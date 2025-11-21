居家睡眠檢測精準偵測呼吸中止、遠離猝死風險

圖說：胸腔內科汪政德醫師示範居家睡眠檢測設備，提供民眾更精準便利的健康監測。（記者林云翻攝）

入冬的風輕緩吹過南瀛，夜裡的呼吸卻不總是安穩，衛生福利部新營醫院今宣佈正式導入「居家睡眠檢測系統」，成為台南市首家啟用此設備的醫療院所，象徵睡眠醫學照護從醫院走向居家，讓民眾在自己的枕邊，就能看見身體最真實的夜間訊號。

這套系統採用先進的非導聯感測科技，無需貼片、無導線、不干擾睡眠，只要像往常一樣入睡，就能同步檢測睡眠呼吸中止、血氧變化、心率波動與睡眠品質，並透過雲端分析迅速產出專業報告。對許多無法夜宿睡眠中心、或平時疑似睡眠障礙卻難以就醫的民眾而言，可說是一條更溫柔、更便利的醫療途徑。

廣告 廣告

臨床資料顯示，睡眠呼吸中止症其實遠比想像常見：全球成人約有八至三八％受影響，台灣中重度患者約佔四至七％。若未治療，高血壓風險增加二至三倍，心律不整發生率為一般人的二倍，甚至猝死風險也高出二點五倍。這些數字沉甸甸的，彷彿提醒著人們：夜裡忽略的呼吸，白天可能要付出更深的代價。

莊毓民院長表示，新營醫院率先導入居家睡眠檢測，是盼能更早發現隱藏的心律異常與高風險族群，減少心血管猝死的憾事。「精準偵測，是預防醫學的第一步。」莊院長語氣堅定，卻帶著對病人的溫情。

胸腔內科汪政德醫師也提醒，許多人從未意識到自己有睡眠呼吸中止症，只以為是疲倦、打鼾或淺眠。「透過居家檢查，民眾能更輕鬆掌握自己的夜間生理狀態，及早與醫療團隊合作，守護心肺。」他的話語溫和，卻帶著對患者深深的叮嚀。

新營醫院成為台南首家導入該系統，不只是技術上的突破，更是智慧醫療走入居家、跨科別整合的一大步。未來醫院也將持續推動早期篩檢、追蹤與健康監測，完善南瀛地區的睡眠醫學照護網路。

莊毓民院長再次強調：「好好睡，是健康的起點。」他說，新營醫院將持續導入ＡＩ智慧監測與遠距醫療，讓民眾不只能睡得安穩，更能睡得安全。如有睡眠問題，鼓勵民眾可掛號胸腔內科或洽詢健檢中心，由專業團隊陪伴走過每一夜。