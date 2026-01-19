居家穿得舒服但別邋遢！用「打扮自己」增添生活儀式感，把生活從將就變講究





投資在自己身上的消費，不分年紀，一輩子都需要，也是必須有意為之的事情。因為我們的人生不屬於他人，而是「我」的人生、「我」的生活。當然，不是要大家時時刻刻處於消費狀態，也不是要女性用名牌或價格不菲的物品打扮自己，而是說，如果妳想讓日常生活變得更加豐富，可以更常享受花在自己身上的消費。

我常被朋友們說沒有物欲，因為我對打扮或治裝沒有太大的興趣，也不太會把錢花在這方面。我的消費習慣是只買必需品，買了就會長期使用，所以也沒必要買很多。

這種低欲望的消費習慣，讓我在離開中國時，完全沒帶上別人歸國時經常大量採購的珍珠飾品與羊絨，唯一拿來當歸國禮物的，就只有一個山寨版皮包。回國後偶爾外出時，不免心想「如果有條珍珠項鍊和耳環就好了」而感到有些懊悔。

過去，「投資在自己身上是美麗奢侈」的這種想法，與我的生活八竿子打不著，但我最近開始慢慢做出嘗試。

有一次，我去了昂貴的專業沙龍，做了剪髮、染髮和燙髮三個項目，親朋好友的反應固然很熱烈，但最讓我感到開心的，莫過於嘗試大改造的自己。此外，去餐廳時，如果有想吃的食物，就算價格高昂我也會點來吃；或是去氣氛佳的咖啡廳，一邊啜飲卡布奇諾，一邊悠閒享受屬於自己的時光。

就像這樣，投資在自己身上的消費變得很自然。偶爾也去按摩，讓身心徹底放鬆；或是到指甲店做美甲，也能帶給自己小小的喜悅。

當然，對某些人來說，這也許是輕而易舉的事，但對消費總是以家人為優先的女性而言，這類消費行為正是名副其實的「奢侈」。

必須提醒的是，這類消費不應只停留在提供短暫的慰藉、快樂與誇耀的層面，否則只是為了填補孤單或空虛的過度消費。如果消費的那段時光能為自己的日常注入活力、為生活帶來喜悅與充實感，那麼這種「投資在自己身上的奢侈」就會成為我的必需品。

作家孔枝泳《給女兒的食譜》（딸에게주는레시피，暫譯）一書，是以書信形式記錄了媽媽想傳達給女兒的故事，以及與之呼應的食譜。

當中最令人印象深刻的，是作家建議女兒一個人吃飯時絕對不要馬馬虎虎地打發，而是要在餐桌鋪上美麗的桌巾；即便只是簡單的料理，也要與紅酒一同搭配享用。總歸一句話，就是要珍惜、疼愛自己的意思。

儘管每天實行有困難，但我偶爾也會這麼做，不見得要等到邀請、招待珍貴賓客時才擺宴席，只要花一點誠意對待自己，也能讓自己擁有受到款待的心情。

每個人都有享受美麗奢侈的資格，多提供可以增進自身價值、品格，以及大方對待自己的機會吧！給自己與他人最好的禮物是「時間」，假如妳一直願意花時間陪伴家人與深愛的人，那麼也給自己一段這樣的時光吧。

善英是位全職媽媽，有兩個讀小學的兒子，她向我訴苦說完全沒有屬於自己的時間。

每天早上兩個兒子上學後就忙著打掃家裡，就這樣度過了兩小時；下午又忙著買菜或替孩子們做點心，連看一集電視劇的時間都沒有；加上最近必須代替晚下班的先生承擔父職，一整天下來過得十分緊繃。

她是個為孩子、為幸福家庭竭盡全力的人，參加心理學課程的契機，也是希望彌補自身的不足，成為完美的媽媽和妻子。這樣的她，某一刻突然意識到需要一個空間和時間，好將心力集中在自己身上。

於是她決定等孩子們入睡後，在靜謐的夜晚，一個人待在溫暖的洗手間度過專屬的時光。隔週我們相見時，我無法忘記她的表情，她像個孩子般高興地說，從沒覺得洗手間如此溫馨舒適。她用恰到好處的燈光搭配香氛蠟燭轉換氣氛，並於馬桶下方鋪上全新柔軟的地毯，再擺上一張小型書桌，放上想閱讀的書當作布置。如此，洗手間搖身變成令人耳目一新的獨立空間，也成了她專屬的雅緻空間。

像這類能夠讓日常生活換氣、可以獨力完成的小事，生活中不勝枚舉。

像是閱讀喜歡的雜誌或書籍、觀賞喜歡的節目、聆聽廣播或Podcast節目；並且這一刻，不妨替自己準備充滿香氣的茶或咖啡，再搭配香甜可口的餅乾。沒必要做到很完美，也不必然要尋找符合自己性向或以喜好來賺錢的意圖，而是非常輕鬆地去嘗試自己想做的事。

只要能使自己的故事更加豐富，做什麼都無妨；只要能暫時放下日常生活中熟悉的模樣、讓自己煥然一新，無論什麼都很好。假如覺得在這個年紀毫無新鮮感，也不再有興奮悸動的感覺，那意味著生活過得十分舒適，也別太苛責安逸的自己。

取而代之的是，改變身體已經習慣的方式。如孔枝泳所言，別因為自己一個人在家，就穿著舒適的運動服，即便多少有些不便，也要暫時穿上漂亮的衣服。如果外出時經常是自己開車，那就改搭大眾交通工具或走路。即使是相同的食材，只要使用不同的調理方法，也能創造出新滋味，不是嗎？只要像這樣重組日常生活中俯拾即是的小小刺激，就能使生活充滿豐富的故事。

(本文摘自《女人四十，該捨棄與該開始的：擁抱妳的隨心所欲，今天也要問候自己過得好不好》，大好書屋出版，鄭教暎著)





