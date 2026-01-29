居家腹膜透析 腎友福音少奔波

台灣末期腎臟病透析人口長期居高，腹膜透析具備「可在家完成、時間彈性高」等特性。（本報資料照片）

台灣末期腎臟病透析人口長期居高，加上族群快速高齡化，行動不便、照護人力不足與就醫交通負擔，已成為臨床與家庭共同面對的挑戰。台北市聯合醫院指出，目前透析治療仍以血液透析為主，但腹膜透析具備「可在家完成」、「時間彈性高」等特性，逐漸受到政策與醫療端重視，也提升可近性與照護品質。

因應高齡化與缺工趨勢，健保近年推動「居家醫療」，並將居家腹膜透析列為重點方向，包含導入遠距管理給付與全自動腹膜透析機，強化醫療團隊即時監測與主動介入能力；政府亦提出中長期目標，逐步提升腹膜透析與居家透析占比，讓治療更貼近社區與家庭生活。

廣告 廣告

台北市聯醫忠孝院區腎臟內科主任林易生表示，面對長期透析治療，充分且透明的醫病溝通是關鍵，協助病人與家屬理解不同透析方式對生活的影響；臨床經驗顯示，在資訊充分的情況下，許多病人會選擇自主性較高、生活彈性更大的腹膜透析。

林易生說，在照護端，已導入腹膜透析遠距監控系統，居家治療數據可即時回傳醫院端，讓醫護團隊精準掌握治療狀況，即使在夜間透析時段發生異常，也能即時預警並主動關懷，大幅降低居家治療風險。

林易生指出，對高齡與行動不便長者而言，在家完成透析可減少舟車勞頓與反覆穿刺不適；對仍在工作的患者，腹膜透析則保有時間彈性，協助維持職場與社會參與；「透析是長期治療，但生活不該被治療切割；透析方式沒有標準答案，而應回到病人的生活型態與家庭需求，共同做出最適合的選擇。」