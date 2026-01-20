居家裝潢風格怎麼選？教你從生活習慣出發

整理｜Eason 圖片來源｜四方丰巢創研設計、晨陽設計、實宅設計、優尼客設計



喜歡北歐風，但又覺得工業風很有魅力，到底該選哪一種？居家風格的選擇，從來不是只看照片好不好看，而是居住的人「怎麼生活」才是關鍵。今天教大眾如何從生活習慣出發，找到真正適合自己的裝潢設計，不再被流行牽著走，住進屬於自己風格的家！

很多人看了太多Instagram、開箱住宅短影音、室內設計節目，對各種風格如數家珍，卻忽略了生活不是演給別人看的畫面，而是每天真實要使用的空間。每天的起居習慣、家庭成員、工作型態、收納需求，這些都會直接影響到空間的動線、材質、家具配置。選錯風格，不僅住起來卡卡的，還可能造成未來維護上的麻煩與不便。

挑選居家風格前先問自己的5個問題

1.「極簡主義」還是「收藏控」？

如果居住者東西少、不喜歡有太多視覺雜訊，那可能適合極簡風、無印風、現代風。如果本身有公仔、手作藝品、旅遊收藏想展示，那可以考慮混搭風、工業風、日式懷舊風。

2.「明亮通透」還是「沉穩有個性」？

喜歡陽光灑進來、空間開闊感？那居住者會愛北歐風、現代簡約風。如果喜歡深色木質、低調奢華，則可以考慮新古典風、美式風、侘寂風。

3.開火下廚頻繁嗎？

如果廚房使用率高，那就建議選清潔好打理、功能導向的設計，例如：現代風、北歐風，甚至工業風的耐磨材質就很適合。然而，如果廚房純展示、偶爾煮煮的話，那可以考慮風格感較強、材質高級一點的風格，例如新古典或輕奢風。

4.家有小孩或毛小孩嗎？

如果家中有活潑好動的孩子，那就需要優先考慮圓角設計、耐磨材質、容易清潔的地板與家具，像是日系風、現代簡約、自然木質感設計。如果是單身宅或小家庭，可以更著重美感與細節層次設計。

5.長時間宅在家，還是白天幾乎不在家？

如果居住者是在家工作、自由業者、全職爸媽，那空間的舒適性與機能性就更重要，建議選擇舒壓風格，如無印、日式、北歐風。然而，如果居住者平常白天幾乎不在家，那麼在意「空間維護」就可能更重要，選擇低維護風格（如工業風、簡約風）會更適合。

如果還是很難決定風格，會建議先列出個人「不喜歡」的風格，比找出「喜歡」的風格更容易。用形容詞說出自己的感覺，例如喜歡「溫暖一點的感覺」、「自然木頭感」、「不要太花但要有層次」，讓設計師轉化成風格語言。進一步讓設計師搭配空間條件，比方有些風格不適合小坪數（例如重裝飾的新古典），有些則特別適合小宅（像北歐風、現代風），這些設計師會幫居住者綜合條件評估。

風格是工具，不是框架

選擇居家裝潢風格，絕不是選一個流行詞來跟風，而是讓設計語言成為每個人生活方式的延伸。有鑑於每個人的生活方式都不相同，不需要照抄誰的家，最重要的是找出適合自己的、住起來舒適又便利的生活環境，因為風格不是目的，生活才是核心關鍵。

