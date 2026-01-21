居家透析盛行率 2035目標提升至18%

衛生福利部與台灣腎臟醫學會正式發布《台灣居家透析白皮書》，宣布啟動國家級醫療轉型工程。衛生福利部部長石崇良表示，政府已正式受領白皮書，將投入資源建設遠距基礎設施並推動法規鬆綁，目標在二○三五年將居家透析盛行率提升至十八%，讓每一位腎友都能擁有「留在家裡的權利」。

面對二○五○年台灣扶老比將達1.4:1的衝擊，白皮書工作小組召集人許永和指出，「無人陪病、無人接送」將成為常態。此時，居家透析不僅是治療選擇，更是化解照護斷層的關鍵。他提出具體數據佐證：相較於傳統院所血液透析1:4的護病比，居家透析可達1:30，大幅釋放77%的護理人力，是維持醫療體系運作的關鍵解方。

白皮書設定了明確的國家目標：二○三五年居家透析盛行率達十八%。為達成此願景，學會提出了具體的「五大行動策略」：一、支付政策改革：以「醫院領航」與「成果導向」為核心，透過健保誘因鼓勵院所轉型。二、醫病教育賦能：強化醫護專業訓練，推動「醫病共決」，讓腎友具備自我照護能力。三、多元在地整合：落實分級醫療，將透析服務與社區長照資源整合，實現「透析在地化」。四、數位遠距創新：導入資訊管理系統與智慧應用，透過遠距醫療跨越距離限制。五、透析品質卓越：建立高品質指標。

衛福部長石崇良表示，未來的醫療體系將從過去的「以醫院為中心」轉型為「以家為核心」。政府承諾將以三大支柱推動此願景：一、醫療韌性：分散大型醫院風險，確保災難時治療不中斷。二、健康平權：無論住在深山或都市公寓，皆享有平等的醫療權。三、永續經營：優化資源配置，將預算投入高價值醫療。

健保署副署長張禹斌表示，一一四年維持編列四億三三五○萬元，專款用於鼓勵院所加強推動居家腹膜透析與居家血液透析。