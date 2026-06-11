居家醫療費用只要住院一半！石崇良反問保險業：為何不轉個念想

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衛福部長石崇良。游騰傑攝



隨著醫療技術進步，許多手術與治療已可在門診或居家完成，但國內不少醫療險仍以「住院」作為理賠條件。衛福部長石崇良今（11）日向保險業喊話指出，前年推動的「在家住院」試辦計畫顯示，醫療費用只有住院的一半，對保險業者而言理賠成本其實更低，「但現在就變成保險不給付，大家都去住院，不是付更多嗎？好，那為什麼不轉個念想？」

現行醫療險不少以「住院」作為理賠條件，與醫療照護模式出現落差。石崇良昨透露，衛福部預計今年下半年推動「在家癌症治療」，比照國際作法，讓癌症患者可選擇在家接受化療，適用於各類癌症病人，並預估今年底前可望有對應的新型保單問世。

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不過，新政策也引發部分已投保民眾擔憂，擔心未來若改採居家治療或門診治療，現有保單恐無法獲得理賠。

石崇良今出席衛福部與原民會共同舉辦的「健康給力、加持原力！」記者會，會後接受媒體聯訪時表示，國內約有六至七成民眾購買商業保險，包括醫療險及醫療附約。

他指出，從臨床端不斷接獲反映，全球醫療趨勢正朝向門診化及居家化發展，但部分持有舊保單的民眾，因擔心保險理賠問題，不願接受門診或居家治療，無形中成為推動新醫療模式的阻礙。因此，衛福部持續與金管會溝通，希望尋求可行方案。

石崇良表示，最直接的方式就是從開發新型保單著手，將門診治療、居家醫療，以及高價自費醫療項目納入保障範圍。不過，他也強調，目前仍有大量民眾持有舊保單，相關調整必須建立在公平合理性之上。

他以白內障手術為例指出，過去白內障手術幾乎都需住院治療，如今多已改為門診手術，但保險理賠制度後來也逐步調整，原因就在於保戶投保時，保險公司本就已將白內障風險納入保費計算，不應因醫療技術進步而喪失保障。

石崇良進一步指出，心血管疾病治療同樣面臨類似問題。過去心導管手術多從鼠蹊部進行，如今多數可改由手腕動脈進入，許多國家已普遍採取一日手術模式，但台灣仍以住院治療居多，雖然很多醫院已發展經手的導管手術，但因為理賠沒改，反而造成醫療資源的錯置。

他也提到，衛福部自前年推動「在家住院」試辦計畫以來發現，整體醫療費用約僅傳統住院的一半，對保險公司而言，理賠成本其實更低。

「但現在就變成保險不給付，大家都去住院，不是付更多嗎？好，那為什麼不轉個念想？」石崇良說，本來要住院的，調整為「居家」實支實付，大家是可以雙贏。

石崇良強調，由於病人付出成本不一樣，未來都可以討論，或許不是全額理賠，可能是打折理賠，讓選項可以搭配現有的醫療方式。

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