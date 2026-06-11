居家醫療費用只要住院一半！石崇良反問保險業：為何不轉個念想
隨著醫療技術進步，許多手術與治療已可在門診或居家完成，但國內不少醫療險仍以「住院」作為理賠條件。衛福部長石崇良今（11）日向保險業喊話指出，前年推動的「在家住院」試辦計畫顯示，醫療費用只有住院的一半，對保險業者而言理賠成本其實更低，「但現在就變成保險不給付，大家都去住院，不是付更多嗎？好，那為什麼不轉個念想？」
現行醫療險不少以「住院」作為理賠條件，與醫療照護模式出現落差。石崇良昨透露，衛福部預計今年下半年推動「在家癌症治療」，比照國際作法，讓癌症患者可選擇在家接受化療，適用於各類癌症病人，並預估今年底前可望有對應的新型保單問世。
不過，新政策也引發部分已投保民眾擔憂，擔心未來若改採居家治療或門診治療，現有保單恐無法獲得理賠。
石崇良今出席衛福部與原民會共同舉辦的「健康給力、加持原力！」記者會，會後接受媒體聯訪時表示，國內約有六至七成民眾購買商業保險，包括醫療險及醫療附約。
他指出，從臨床端不斷接獲反映，全球醫療趨勢正朝向門診化及居家化發展，但部分持有舊保單的民眾，因擔心保險理賠問題，不願接受門診或居家治療，無形中成為推動新醫療模式的阻礙。因此，衛福部持續與金管會溝通，希望尋求可行方案。
石崇良表示，最直接的方式就是從開發新型保單著手，將門診治療、居家醫療，以及高價自費醫療項目納入保障範圍。不過，他也強調，目前仍有大量民眾持有舊保單，相關調整必須建立在公平合理性之上。
他以白內障手術為例指出，過去白內障手術幾乎都需住院治療，如今多已改為門診手術，但保險理賠制度後來也逐步調整，原因就在於保戶投保時，保險公司本就已將白內障風險納入保費計算，不應因醫療技術進步而喪失保障。
石崇良進一步指出，心血管疾病治療同樣面臨類似問題。過去心導管手術多從鼠蹊部進行，如今多數可改由手腕動脈進入，許多國家已普遍採取一日手術模式，但台灣仍以住院治療居多，雖然很多醫院已發展經手的導管手術，但因為理賠沒改，反而造成醫療資源的錯置。
他也提到，衛福部自前年推動「在家住院」試辦計畫以來發現，整體醫療費用約僅傳統住院的一半，對保險公司而言，理賠成本其實更低。
「但現在就變成保險不給付，大家都去住院，不是付更多嗎？好，那為什麼不轉個念想？」石崇良說，本來要住院的，調整為「居家」實支實付，大家是可以雙贏。
石崇良強調，由於病人付出成本不一樣，未來都可以討論，或許不是全額理賠，可能是打折理賠，讓選項可以搭配現有的醫療方式。
更多太報報導
原民會當面喊話「皮蛇疫苗」納公費！石崇良鬆口：年底評估出爐
董座李明哲請辭掀波！爆器捐中心「極度不友善」 石崇良：全力挽留
醫療模式變了、保單也該跟上！石崇良喊話：不該因沒住院拒賠
其他人也在看
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱
伊朗發射12枚彈道飛彈轟炸約旦美軍指揮中心 聲稱摧毀「大量戰機」
伊朗官媒報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）11日表示，針對侵略者的懲罰性行動，已向約旦一處美軍指揮中心發射12枚彈道飛彈。美國駐約旦大使館緊急發出安全警示，呼籲在約旦的美國公民尋找掩蔽物避難。
台股跌76點收43149點 台積電收平盤2250元
美國與伊朗緊張情勢再起，增添市場不確定性。台北股市今天（11日）早盤一度重挫逾1200點，最低觸及42006.39點，險守42000點整數關卡；隨著低接買盤強力湧進，指數跌幅縮減，終場加權指數收在43149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18%，留下長下影線，成交值新台幣1兆2579.75億元。
NBA總冠軍賽》為何球隊遭尼克上演史上最大逆轉?斑馬：球隊下半場失去對贏球的渴望
NBA總冠軍賽今天(11日)持續在紐約尼克主場進行關鍵G4，賽前1比2落後的聖安東尼奧馬刺，上半場靠
公司債利率10年來最高！霸菱投資長Martin Horne：非投資級債超額報酬59%
霸菱證券投顧今（11）日舉行「前瞻 2026 下半年投資大趨勢」記者會。霸菱全球共同投資長Martin Horne親自飛來台灣，他提到雖然市場憂心通膨、美公債殖利率飆升，但他提到「目前公司債票息來到十年來最高點，提供下檔風保護」，不同於公部門，投資級債企業債務穩定並改善，過去十年，相較美國公債，投資級債及非投資級別債有累積超額報酬率分別為23%及59%，且可望持續。
張鈞甯43歲顏值封神！堅持10多年的「慢老習慣」，膚質、身材好到逆天！
提到凍齡代表，張鈞甯絕對榜上有名！43歲的她不只肌膚緊緻透亮、身材依舊勻稱，整體狀態更是穩定在線。這次以外泌體保養品牌RÈXOS代言人身份亮相，她也大方分享自己的日常保養與身材管理哲學，
法外情！苦命女獨養重病母、身障兄 自請查封機車！新北分署准分期繳罰鍰
【記者張欽／台北報導】新北市一名近40歲的陳姓女子因騎機車超速又多次違停，還未繳停車費、燃料稅等，共計積欠罰鍰22件、1萬3千餘元，遭新北市交通事件裁決處移送行政執行署新北分署後，陳女主動到分署向書記官說明，自己月薪不高，還要照顧重病母親，胞兄又因身心障礙安置在養護中心，全家都靠她1人支撐，願將機車查封請求分期繳款，新北分署法外開恩，同意她分期，每期繳納1千元直到繳清為止。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
遭爆大頭症、蹭飯胡瓜！籃籃露面反擊「看圖說故事」 親揭張立東真實關係
籃籃進一步澄清，先前遭爆私約張立東硬蹭胡瓜餐會一事，實際情況並非如此，「我們是在活動散場時巧遇，才會有那張3人合照」。接連遭受爆料攻擊，籃籃表示目前最重要的是調整好自己的心情與狀態，「就是培養自己的抗壓能力」，至於是否知道爆料者身分？她則選擇不多加猜測，「...
北北基桃清涼玩水特輯！精選TOP 15高CP值公園戲水區、溪流潮間帶消暑景點
夏天就是要玩水！北北基桃有許多特色公園都有戲水池或玩水設施，而溪流潮間帶也有玩水秘境，包括大佳河濱公園、宇內溪戲水區、內湖運動公園、新北大都會公園、汐止星際遊戲場、鶯歌陶瓷博物館戲水區等，快快收進口袋名單吧！
王鴻薇蹭《鐵拳教育》！聶永真：你怎有臉講
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起熱烈討論，劇中描繪教師面對校園霸凌、教權受損的無力處境，引發不少教育工作者與家長共鳴。國民黨立委王鴻薇也分享觀後感，直言與近年台灣的真實狀況雷同...
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
台灣青棒強權「穀保家商」驚傳熄燈 棒球隊集體轉學
台灣青棒強權「穀保家商」驚傳熄燈 棒球隊集體轉學
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
尾盤湧逾5千張單！台積電收2250元平盤價 專家：逢低承接意願高
台積電（2330）今（11）日除息，首日參考價2249元，受惠5月營收表現亮眼，寫下史上最強，盤中最高觸及2255元，一度填息8成。
新增2檔台股抓去關！它6天暴跌47% 處置到6／25
根據櫃買中心資料顯示，大綜最近6個營業日累積最後成交價漲幅達38.85％。股價在短時間內快速攀升，漲勢相當強勁，也因此受到市場高度關注。由於漲幅已達主管機關規定標準，櫃買中心決定將其納入處置股名單，並自11日起實施相關交易管制措施。相較之下，博磊近期股價則呈現大...
昔日人氣童星淪街友「對比照」曝光！母曝現狀艱難
娛樂中心／林善柔報導在尼克兒童頻道影集《奈德的中學校園生存手冊》中飾演馬丁（Martin Qwerly）的前童星蔡斯（Tylor Chase），近日因流落加州街頭的影片在TikTok瘋傳，再度引發關注。昔日以語速飛快、性格亢奮的逗趣形象走紅的他，近年幾乎消失幕前，直到2025年12月被拍到衣著凌亂、神情憔悴地現身街頭，讓不少昔日觀眾震驚不已。
陳永興獲提名監察院長！昔決裂黃國昌內幕曝
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日公布第7屆監察院正、副院長及監察委員被提名人名單，其中監察院長為資深醫師、《民報》創辦人陳永興，引發政壇關注。由於陳永興過去與民眾黨主席黃國昌交情深厚，曾力...
30歲網紅驚罹乳癌「自曝太會內耗」 醫：6成患者都這樣
30歲的台灣美妝YouTuber Cara Wu，擁有逾20萬訂閱，9日她在IG公開震撼消息，透露自己於5月確診乳腺癌，年僅30歲的她生活習慣向來規律健康，家族亦無癌症病史，她認為長期情緒壓力是目前唯一能想到的可能原因，因為自己「太會內耗」。研究也指出，超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦，其他易受情緒影響的癌症，還包括胃癌、肝癌、前列腺癌、胰臟癌等。