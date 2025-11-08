居家醫療需求增 安寧用藥難取得

台灣邁向高齡社會，衛福部近年積極推動居家醫療，今年1到9月使用居家醫療人數逾8萬人。圖／聯合報系資料照片

為紓解醫院壓力，衛福部近年積極推動居家醫療，據統計，今年一到九月使用居家醫療人數逾八萬人，其中居家安寧僅占一成三。台灣居家醫療醫學會理事長王維昌說，未來居家安寧的使用率可預期會增加，但目前遇到最大困境是投入居家醫療的基層診所，難取得嗎啡等管制藥物，加上對醫師的給付、交通費不足，讓居家安寧難以擴大。

健保署推動居家整合照護計畫今年屆滿十年，使用居家醫療人數年年攀升，健保署統計，今年一到九月投入居家醫療的團隊已達到二三四個、與去年相比增二點二倍，參與醫事機構也增加四點四倍，顯示需求增加。目前使用居家醫療者，重度居家醫療占最大宗有四成六，其次為居家醫療占四成一，居家安寧占一成三。

王維昌表示，居家安寧占比低，並不是需求少，而是投入居家安寧多為基層診所，診所最大困境是「管制用藥取得不易」，安寧過程最常使用止痛劑「嗎啡」，容易在假日或夜間面臨難以領藥的窘境，盼衛福部能開放可於急診或假日急症中心領藥。

王維昌表示，居家醫療需求愈來愈高，但衛福部給予居家醫療團隊的給付不足，很多都是資深醫師咬牙在做，一天跑最多四到五處，可能不及一個上午診次獲得的給付，政府需檢討給付問題。

行政院政務委員陳時中表示，目前雖已有眾多醫師與醫療機構投入，真正能深入社區、提供連續性照護的團隊仍屬少數。不過，過去一年從北到南已有指標性醫療團隊，可望引領更多單位投入，讓服務能由廣而深。

