居家醫療需求大幅成長 管制藥物受限！讓安寧照護困難重重

衛福部積極推動居家醫療，今年前三季使用人數已逾八萬人，但居家安寧僅占一成三。專家指出，居家安寧比例偏低並非需求不足，而是基層診所面臨管制藥物取得困難及醫師給付不足等問題，使服務難以擴大。

健保署推動居家整合照護計畫今年屆滿十年，使用人數持續攀升。 （示意圖／Pixabay）

健保署統計顯示，今年一到九月投入居家醫療的團隊已達二三四個，較去年增加二點二倍，參與醫事機構更增加四點四倍，顯示需求大幅成長。目前使用居家醫療者中，重度居家醫療占最大宗有四成六，居家醫療占四成一，而居家安寧僅占一成三。

根據《聯合報》報導，台灣居家醫療醫學會理事長王維昌表示，居家安寧占比低並非需求少，而是投入服務的基層診所面臨「管制用藥取得不易」的困境。安寧過程中常用的止痛劑「嗎啡」等管制藥物，在假日或夜間常面臨難以領取的窘境。他呼籲衛福部能開放於急診或假日急症中心領藥，以解決這一問題。

安寧過程中常用的止痛劑「嗎啡」等管制藥物，在假日或夜間常面臨難以領取的窘境。 （示意圖／Pixabay）

王維昌進一步指出，居家醫療需求雖然日益增加，但衛福部給予居家醫療團隊的給付明顯不足。許多資深醫師是咬牙堅持提供服務，一天跑最多四到五處，所得給付可能還不及一個上午診次。他認為政府應檢討給付問題，才能吸引更多醫療人員投入。

行政院政務委員陳時中則表示，雖然目前已有眾多醫師與醫療機構投入居家醫療，但真正能深入社區、提供連續性照護的團隊仍屬少數。他指出，過去一年從北到南已有指標性醫療團隊出現，可望引領更多單位投入，讓服務能由廣而深地發展。

