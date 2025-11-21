居家鍍膜防汙 常保潔淨如新

浴室玻璃容易卡水垢、廚房油漬總是擦不乾淨等問題，讓「居家鍍膜服務」興起。信義居家指出，最新的「居家鍍膜服務」透過奈米防護科技為家多加一層「看不見的保護膜」，不僅清潔工作可輕鬆些，也延長了建材使用壽命。而新屋交屋前、裝修完工後，或在梅雨季前想預防潮溼發霉時，都是施作鍍膜的最佳時機。

現代人對於居家空間「乾淨」的要求，已經從整齊、無髒汙，延伸到希望「像新的一樣」，然而，就算再勤於打掃，還是難以避免時間造成的使用痕跡，例如浴室玻璃霧化、流理檯面變色及油漬殘留等，信義居家分析，這些問題多半來自水氣與油脂滲入建材表面毛細孔隙，而這些孔隙肉眼看不見，汙漬也難以清除。

居家鍍膜技術源自汽車鍍膜的延伸與改良，透過將奈米級防護液均勻塗布在玻璃、磁磚、不鏽鋼與檯面上，在材質表面形成保護層，降低水垢與油汙附著，清潔更省力。有效阻隔水氣、油脂與汙垢滲入建材，使髒汙僅停留在表層，平日清潔以擦拭或中性清潔劑為主，可降低對高腐蝕性清潔劑的依賴，既能減少清潔時間，也能延長設備壽命。鍍膜材料無毒、低氣味、不傷建材，就算家中有孕婦或幼兒也能安心使用。

信義居家說明，居家鍍膜的核心是「從源頭預防髒汙」，最佳施作時機為裝潢或入住前，或梅雨季來臨前的潮溼時節，施工時間平均在一天內即可完成，靜置數小時後可輕度使用，完全固化則需約18小時，期間避免使用高腐蝕性清潔劑與強力刷洗，完工後防護作用依材質與使用習慣而異，一般使用情況下約可持續18至36個月。

價格方面，鍍膜通常以「才」為單位計價（1才＝30×30公分），依材質與施工範圍不同，每才行情約200至300元不等，實際價格以現場勘查為準。