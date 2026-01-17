居家防火齊努力！防災就是超能力 119防災宣導活動熱鬧登場

北市消防局17日舉辦防災宣導活動。（圖／翻攝畫面）

台北市政府1月17日於國立臺灣科學教育館及周邊公園縫合道路熱鬧舉辦「119防災宣導活動」，結合產業、政府、教育及非營利組織等各領域單位，共同打造「防災超能訓練場」，升級民眾的居家防火知識，將防災成為自己的超能力。

今年的宣導活動全面升級，不僅史無前例安排2臺雲梯車供民眾搭乘體驗，更特別精心打造各式互動攤位及體驗區，包括「防火知識大會考」、「消防職人體驗」、「消防燈籠DIY」，還有分秒必爭的「防火密室逃脫」，讓民眾能學習到重要的防火觀念，體現「平時演練、臨災不慌」的重要性，還能親手打造專屬於自己的紀念品，將防災知識牢記在心中！此外，本次活動特別設置科技防災主題區，透過展示說明與實務應用介紹，讓民眾了解智慧科技在防救災工作中的實際運用，涵蓋火災搶救、決策支援、災情通報及緊急救護等面向，強化整體應變執行效率；並以互動式宣導方式，呈現科技應用於城市安全守護的多元成果，讓民眾看見臺北市持續深化科技防災的實質能量。

1月19日消防節即將到來，在感謝消防員辛勞的同時，消防局更呼籲民眾記住「住警器健康檢查日」，搭配「一按、二聽、三確認」簡單口訣，提醒大家定期清潔及測試家中住警器，確認功能及電池狀態，為居家安全多一分保障，有效提升火災初期逃生成功率。活動也特別邀請「2026 ArcDR³臺北論壇-探討大型室內活動空間城市防災功能國際研討會」的貴賓蒞臨共襄盛舉，向國際展示臺北市在防火防災上的創新成果與城市韌性。

消防局提醒，年節即將到來，圍爐烹調務必注意爐火安全，長時間外出請關閉電源與瓦斯，從日常小動作做起，降低火災風險，守護生命財產安全，平平安安過好年。

