居家風格混搭不翻車！掌握比例、色系與材質，搭出協調又有個性的家
整理｜Eason 圖片來源｜優尼客設計、禾熙設計
常常在網路上看到北歐風混搭仛寂風、日系無印混點中古美式，覺得超有型，但也有很多人設計後搭一搭卻變成四不像。風格混搭，其實是設計難度最高的一種形式！但別擔心，只要抓對原則，一般人也能搭出有風格又協調的混搭空間。今天就來拆解混搭風設計，讓人們在不設限的風格裡，依然住得有品味又舒服！
圖片來源：優尼客設計
為什麼大家都想混搭風？
現在多數屋主不再滿足一種風格，因為人生就不是一種樣子，居家生活也是。有人喜歡北歐風的清新，也愛工業風的粗獷，有人想要美式大氣，又想保留一點日系溫潤。混搭風的好處就是：可以呈現多面向的生活個性，打造出真正屬於自己的家。但重點來了，不是把喜歡的風格丟進同一個空間就叫混搭，那只是混亂。
圖片來源：優尼客設計
掌握混搭不翻車的 5 大原則
1.選「主要」風格，再搭「輔助」風格
混搭不等於平均分配！設計師在操作混搭時，通常會設定一個「主調風格」做空間基底（佔比約 70%），再用其他風格當作輔助（佔比約 30%），用來點綴、跳脫。例如：主風格北歐風（清爽白＋原木），搭配工業風的鐵件燈具與皮革單椅。主風格無印風（溫潤簡約），加入一點輕美式線板與金屬把手做提味。
2.固定「色系」不亂跳，才能搭得住
風格不同沒關係，但色調不能太分裂。請盡量維持一套「主要色系」在整體空間裡，這樣即使風格混合，也不會顯得混亂。建議：選定3 個以內的主色＋1 個點綴色；選「同色系不同明度」或「中性色＋1個彩度高的跳色」。常見安全配色：木色＋白＋灰、奶茶色＋墨綠、米白＋深藍等。
圖片來源：優尼客設計
3.材質呼應，才不會變成拼布家
每種風格常用的材質不同，例如工業風愛鐵件水泥、北歐風重原木、日式風愛榻榻米與麻布……但當混搭時，要注意「材質的質地、溫度與氛圍」能否互相呼應。常見的搭配，例如北歐＋工業風 → 用同色木皮與黑鐵件貫穿。日式＋現代風 → 保留清水模牆面，搭配原木家具，減少冷調。美式＋輕奢風 → 白色線板牆＋金屬細節（如燈具、把手）創造質感。
4.家具選對，比硬裝重要
混搭風的重點靈魂往往在軟裝：家具、燈飾、窗簾、抱枕、地毯。不一定要拆牆動地，透過家具就能創造出混搭感。混搭家具範例：北歐沙發 + 工業風茶几 + 日式木色電視櫃；現代感鐵件燈 + 美式餐桌 + 義式單椅。只要材質、色系、比例有規劃，這些單品都可以和平共處。
5.空間定位不同，風格可以分區操作
不一定整個家都要同一種混搭方式，可以根據功能區分開設計語言：客廳主打溫暖北歐風、餐廳帶點復古美式氛圍、書房則偏向侘寂風的靜謐質感。重點是：「轉場」的設計要順，例如：用材質漸變（地板、牆面）、色調延續（相近色做過渡）、利用燈光或家具作為區域分界。
圖片來源：禾熙設計
混搭風是設計自由的展現，但不是無限制地堆疊。它需要對空間感、比例、色彩與材質的敏銳度，而這也正是設計師的價值所在。如果正打算打造混搭風格，不妨從這幾個原則開始，並與設計師深入溝通生活方式與審美偏好，打造出一個既有個性又不失協調的理想空間。因為——設計不是複製別人風格，而是創造屬於自己的生活樣貌。
圖片來源：禾熙設計
