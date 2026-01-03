居所影像影像遭轉傳 沈伯洋批威嚇操作意圖分化台灣社會

民進黨立委沈伯洋表示，近期流傳的居所相關影像意在製造威嚇與社會分化，但對台灣社會難以產生實質影響。（圖／黃耀徵攝）

民進黨立委沈伯洋的居所相關衛星影像，近日遭福建東南衛視所屬「今日海峽」及「中國台灣網」旗下「兩岸頭條」轉發於臉書，引發外界關注。沈伯洋今（3）日表示，相關作法意在製造威嚇與分化社會，但對台灣社會實際上難以奏效，並直言「台灣人用 Google Earth 看得更清楚」。

沈伯洋指出，相關操作早在軍演結束後即已啟動，主因在於軍演未達預期效果、股市反而上漲，加上他長期拆解國防相關錯假訊息，可能因此成為針對目標。他表示，對方釋出的衛星影像不僅標示其工作地點，甚至錯誤指認住家位置，而相關訊息他早在1日便已掌握。

他進一步分析，整體手法是「關西機場事件」的翻版，先由關聯帳號釋出影像點火，再透過內容農場放大炒作、社群帳號帶風向，最後由官方論述收尾，意圖製造恐慌與社會對立；但隨著台灣民眾對此類操作愈發熟悉，其心理威嚇效果正持續遞減。

對此，外交部也表達嚴正譴責，重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，並批評中國官媒相關行為企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，不但已違反「世界人權宣言」、「公民與政治權利國際公約」有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」的保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

