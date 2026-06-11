居服員變惡狼！看準一家都身障 性侵女兒3次還猥褻母親遭重判

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法庭判決示意圖,法槌示意圖。本報繪製



高雄一名陳姓長照居服員受派照顧中風癱瘓、無法言語的老翁期間，竟利用案主一家皆為身心障礙者的弱勢處境，3度性侵患有輕度智能障礙的女兒，還猥褻重度聽障的妻子；高雄地院審理認定，陳男利用照護職務侵害弱勢家庭成員，犯後矢口否認、態度不佳，依3個強制性交罪、1個對身體障礙者強制猥褻罪及侵入住宅等罪，合併判處8年10月徒刑，全案可上訴。

判決指出，陳男自2022年底起擔任長照居服員，負責照顧一名因中風而長期癱瘓在床、無法言語的老翁；陳男到府服務期間，發現老翁妻子為重度聽障、女兒有輕度智能障礙、兒子則有中度智能障礙，竟利用一家人難以對外求援的處境犯案。

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判決指出，2023年7月至8月間，陳男趁照顧老翁時，多次對其女兒伸出狼爪，被害女子雖不斷掙扎、哭泣拒絕，仍遭陳男以體型及力量優勢壓制，3度強制性交得逞。

被害女子事後向法院表示，當時擔心若揭發陳男惡行，對方可能對癱瘓父親不利，甚至導致父親失去照護資源，因此選擇隱忍，即使同住的哥哥察覺異狀，也因害怕而不敢阻止。

除性侵女兒外，陳男還將目標轉向老翁妻子。判決指出，2023年8月8日父親節當天，他見婦人身體不適躺在床上，竟藉口幫忙冰敷，趁機強行撫摸胸部並猥褻得逞。

直到老翁後來被送往安養中心，被害女子確認父親已不再受陳男照顧，才向堂姊吐露遭遇。家屬隨即向居服機構檢舉，並在與陳男通話時錄音蒐證。

錄音中，堂姊追問案情時，陳男坦承未經被害人同意發生性行為，甚至脫口說出「對，我沒有經過她同意，我就是強迫啦！」成為法院認定犯行的重要證據。

判決指出，陳男一度在居服機構主管陪同下向家屬下跪道歉，但案件進入司法程序後卻全盤否認犯行，辯稱雙方合意，還聲稱撫摸婦人胸部只是協助冰敷。

更離譜的是，陳男在老翁入住安養中心後仍未罷手，先以歸還鑰匙為由再度登門，之後更私自複製鑰匙，於同年9月底深夜潛入住處，嚇得被害女子逃出家門求救。

法官審酌認為，陳男身為照護人員，本應協助弱勢家庭，卻利用職務之便及被害人一家身心障礙、無力反抗的處境犯案，嚴重侵害被害人身體自主權與人格尊嚴。犯後不僅否認犯行，還反指家屬恐嚇，毫無悔意。

高雄地院依3個強制性交罪、1個對身體障礙者犯強制猥褻罪及侵入住宅等罪，合併判處應執行有期徒刑8年10月，全案仍可上訴。

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