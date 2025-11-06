居服員「人美心善」87歲阿北「凍未條」還想脫罪下場超慘…關2年賠15萬

記者洪正達／ 高雄報導

高齡87歲的李姓老翁見居服員阿美長的漂亮心地又善良，居然起色心侵犯她。（示意圖／Pakutaso）

高雄李姓老翁已高齡87歲，由於妻子病重需申請居家喘息服務，沒想到李翁見到府服務的阿美（化名）人美心善，居然對她伸出狼爪，事後阿美向警方報案，李翁到案後不認罪，因此法官依強制性交罪判處2年徒刑，並賠償15萬精神補償。

判決指出，李妻因臥病在床無法自理，生活起居都需人照料，因此李翁申請居家喘息服務，長照機構於2023年1月15日中午11點多指派阿美到府協助李妻沐浴、餵食，李翁見阿美心地善良又長的漂亮，因此假裝要拿東西將阿美騙進房間，再一把從阿美後方「熊抱」，並將手指伸進阿美下體。

廣告 廣告

阿美一時間嚇壞，頻頻說自己有男友且已快結婚，希望能保持清白，但李翁還是不死心繼續侵犯，直到奮力抵抗後才順利逃脫，但她並未離開，反而將居服工作做完才讓男友來接她。

不過阿美男友看到她心情低潮，也不想讓人碰，男友追問之下才坦白說出遭到李翁侵犯的經過，後來則在男友陪同下向警方報案。

案經高雄地院審理後，李翁不認罪，推說阿美幫他洗澡時有碰到胸部，這只能算性騷不是性侵，不過法官審酌各項事證後，證明李翁的確有侵犯行為，不過考量他年事已高因此酌情減刑，並依強制性交罪判處2年徒刑，另阿美提起刑事附帶民事賠償，經審理後判決李翁要賠償15萬元，全案可上訴。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

高雄警喬裝蒐證！上陣之前秒「退駕」越籍妹問號「為什麼硬了不給用」？

癡情男買10萬點數「Hebe要給10億元當見面禮」！員警到現場傻眼了

神明的錢也敢偷？屏東「釣線大師」高清無碼照曝光 廟方氣炸報警

獨家／急症病患緊急開道成政治人物「聲量工具」心中不滿民護業者都說了

