居服機警報警 跨國連線守護失智嬤

近期寒流接連報到，氣溫劇烈變化對高齡長者構成嚴峻挑戰。

氣溫驟降，居服員探視個案。

近期寒流接連報到，氣溫劇烈變化對高齡長者構成嚴峻挑戰。彰化縣日前發生一起令人遺憾卻又充滿溫情的事件，一名負責照顧失智妻子的老爺爺，疑似因天冷在家中驟逝。幸賴葳群居家服務員到宅服務時機警發現異狀，立即通報機構與警政單位，成功啟動緊急應變機制。透過警方跨國聯繫海外家屬，並協調跨縣市親屬接手，順利將頓失依靠的老奶奶妥善安置，展現長照社會安全網的關鍵功能。

這起事件發生在南彰化，老夫婦兩人同住，平日由身體硬朗的爺爺照顧失智的奶奶。日前葳群長照機構的居服員前往服務時，聽聞奶奶提及「整天沒看到爺爺」，察覺情況有異，立即進入房間查看，發現爺爺已安詳辭世。居服員當下除報警外，更全程陪伴驚慌無助的奶奶。由於老夫婦子女遠在國外，機構與縣府主管單位迅速合作，透過警方跨國聯繫上家屬，並協調居住在外縣市的親戚接手照顧。雖然奶奶暫時離開彰化，但長照團隊強調「個案在哪，關心就在哪」，持續透過電話追蹤長輩在新環境的適應狀況，落實「前端照顧、後端追蹤」的雙軌服務。

該事件凸顯「老老照顧」風險以及主要照顧者倒下時的「照顧真空期」。為了避免類似困境，長照界正積極推廣「多元陪伴照顧服務」，針對家庭的三種特殊需求提供解方：

「臨」時需求：當照顧者因公差或急事需暫離，提供即時安全看顧。

「短」期需求：針對外籍看護請假或轉換空窗期，由專業團隊無縫接軌。

「急」性協助：針對術後或重大傷病後的恢復期，提供密集的生活支持。

義德發長照集團葳群公益慈善事業基金會執行長林宇凱表示，面對突發變故，單打獨鬥的家庭照顧模式往往難以招架。唯有透過專業長照團隊的介入，才能織就具備韌性的社會安全網。他呼籲大眾善用政府與民間的長照資源，及早規劃替代人力，讓系統化的專業服務成為家庭最堅實的後盾。