居服需求量暴增10倍！ 「長照人力荒」恐釀制度崩盤

立法委員林月琴與台灣居家服務策略聯盟等多個長照實務團體召開記者會，齊聲呼籲政府正視照顧人力結構性流失問題，擔憂明年長照3.0上路後，因人力短缺無法承接龐大需求，恐加速第一線人員離職，面臨「有制度、沒人做」的窘境。

目前全國5萬5000多名居服員需照護35萬多名失能個案，壓力沉重。 （示意圖／Pixabay）

目前全國5萬5000多名居服員需照護35萬多名失能個案，壓力沉重。不少50、60歲、體重50多公斤的居服阿姨們，必須費力幫壯胖的失能個案洗澡、翻身，長期勞動導致身體難以負荷，經常出現腰部痠痛、膝蓋磨損等一身病痛。有照護人員於社團抱怨，因單位缺人，一天得跑11個地方服務，忙到一口水都沒能喝。

廣告 廣告

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧指出，不少居服員老手因壓力、體力透支而離職，而新手看到工作量，常嚇到「轉頭就跑」。宜蘭縣社區照顧促進會理事長林文明表示，長照給支付標準已8年未調，但服務需求快速成長，原本一名照服員負責6名個案，如今得服務10人，照服員疲於奔命，這也影響服務品質。

林月琴分析，民國105年長照1.0上路至今長照2.0，相關預算自49.5億元增至926億元，增約18倍，長照據點從720處增至1萬5051處，約20倍，需要被照顧人數從9萬人至今進逼90萬人。然而所有照顧人數（居家、機構）由2.5萬增至10萬人，她強調「需要被服務的人數成長10倍，但照顧人力只增加4倍，難以提升照顧品質」。

居家服務申請人數的暴增更凸顯人力缺口嚴重性。民國105年約5萬人申請使用居家服務，去年底已逾35萬人，但目前僅有5萬5000多名居家照服員。除了工作量超過負荷，長期低薪也是造成居服人力短缺的原因。

除了工作量超過負荷，長期低薪也是造成居服人力短缺的原因。 （示意圖／Pixabay）

立委林月琴、居盟及與會團體提出兩點訴求，首先，衛福部應立即檢討並調整長照給支付標準，改善居服員待遇，避免照顧人力持續流失。再者，提出具體人力補充與留任措施，包含穩定薪資結構、合理工時與勞動保障，避免長照3.0上路後，面臨「有制度、沒人做」窘境。他們強調「長照3.0應將照顧人力納入改革核心」。

對此，衛福部長照司副司長吳希文表示，長照3.0服務項目分為身體照顧及非身體照顧，服務單位依被照顧者不同需求擬定照顧計畫，是否增加工作量，需進一步評估。至於改為「包裹式」支付，將在試辦計畫結束後，評估是否調整給支付標準。

延伸閱讀

科技業帶動地價上揚！竹縣寶山漲14%居冠 喜來登飯店稱霸地王

一人發言八人助陣！王義川舉動引爆朝野言語衝突

高雄櫻花季卡司公布 SJ東海、銀赫又要來了！