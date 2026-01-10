居業界之冠！華航年終「有望破10個月」、平均調薪3%

近期華航的年終獎金勞資協商出爐。（圖／東森新聞）





近期華航的年終獎金勞資協商出爐，根據內部通報消息，因為2025年的績效成長優於2024年，因此年終有望達到7個月基數，如果再加上獎金，等於有望突破10個月。

過年前，不少企業都會相繼公布年終，而航空業的獎金，長期以來都是外界關注的焦點。

如今華航的年終獎金協商也出爐，根據內部通報指出2025年績效成長，前三季獲利創下新高，優於2024年。

雙方協商後，年終獎金將高於去年的6.6個月基數，有望達到7個月基數，若再加上獎金後，有機會突破10個月達業界之冠。

另外平均調薪也可望達3%，這樣的好消息要待1/19董事會通過後將可定案。

而對比其他航空公司，長榮航空日前公布將發放年終獎金6.5個月，非主管職調薪2500元。

星宇航空雖然有調薪3%，但年終獎金只有1個月。

航空年終陸續開獎，真的是幾家歡樂幾家愁。

