「居民凌晨被淒厲慘叫聲嚇醒」30歲男冷到躲垃圾箱…遭誤扔進垃圾壓縮機 6天後傷重離世

英國北安普頓一名無家可歸男子因天冷藏身垃圾箱，遭垃圾車誤收受重傷，送醫仍不治。當地社區與慈善團體呼籲加強街友冬季庇護措施。（翻攝自X / MassiVeMaC）

一名無家可歸的30 歲男子因在英國北安普頓市（Northampton）的垃圾箱內避寒，被清晨進行收運工作的垃圾車誤收，最終在壓縮過程中重傷，送醫多日後仍宣告不治，引發當地對街友居住安全的討論。

英國街友為何藏身垃圾箱？

事發於10月31日凌晨約3時許，這名30歲男子薩吉米爾・貝卡（Sajmir Beca）因天候寒冷，在北安普頓一處社區的垃圾箱內休息。未料垃圾車清運時並未察覺有人躲在其中，貝卡因此被連同垃圾箱內容物一併收走。

廣告 廣告

據多名附近居民回憶，當時垃圾車內傳出的尖叫聲突然打破寧靜，住戶驚醒後紛紛報案。救護人員與警方隨即到場，並將貝卡緊急送往Coventry Hospital進行搶救。

垃圾車壓縮死亡怎麼發生？驗屍官公布死因

經過6天搶救後，貝卡於11月6日因傷勢過重不幸死亡。驗屍官前天（19日）公布初步調查結果，指出貝卡死於嚴重的骨盆與下肢壓迫傷，最終導致多重器官衰竭。

街友避寒安全是否被忽視？

官方報告曝光後，事件在英國當地引發外界對「街友寒冬庇護措施」的關注，並重新點燃討論。街友支援組織Project 16:15也證實，貝卡過去曾接受機構協助。該組織表示深感遺憾，並呼籲社會持續捐款，以提供更多街頭露宿者避風港與夜間庇護。

垃圾車公司怎麼說？

涉事的垃圾處理公司則發布聲明表示，司機在察覺異常後立即通報主管單位，並試圖提供協助。公司向貝卡的親友致上哀悼，強調目前正全力配合警方調查，以釐清事故發生的完整過程。

更多鏡週刊報導

23歲女離奇「全裸滿身青紫倒浴室」 隔日竟身亡！男友說法引疑雲

從友情到反目！作家H遭爆「反咬借錢恩人」 正妹女醫怒揭：多次帶陌生人闖診所拍直播