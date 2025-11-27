居民去年兩度問棚網風險 港勞工處竟回：沒強制用阻燃材料、火災風險低

編譯張渝萍／綜合報導

香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架燃燒，釀成自香港主權移交後第二起的「五級火警」，造成至少44人死亡279人失聯，目前火仍未熄滅，仍有零星火光與陣陣濃煙冒出。

然而，目前已知的資訊中，這起罕見惡火很可能是人禍。根據Instagram上帳號名為書生的香港網友貼出的截圖揭露，早在去年10月，就有居民向勞工處二度詢問棚網的火災風險的問題，然而，得到的回覆是「火災風險低」，對照這起尚未落幕的悲劇，顯得特別諷刺，也凸顯香港工安的大漏洞。

香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架燃燒釀成奪命惡火，已有44人喪命，逾200人失蹤。（圖／翻攝自X平台 @0xScottlai）

居民去年曾兩度詢問棚網火災風險

根據截圖，宏福苑居民去年9月6日與16日寄信給香港勞工處，詢問棚架上的保護幕（棚網）的施工火災風險，且從內文脈絡可得知，勞工處先前已先寄出簡覆，顯然居民不滿意回覆內容16日又再度寄信，才得到長文官話回覆。

勞工處在長文回覆中指出，官方自去年7月「宏業建築工程有限公司」開工後，一直都有追蹤工地的施工安全，「有關棚架上裝置的保護幕（棚網）的作用是限制物件墮（掉）下的範圍，保護人們免受墮（掉）下的物料、工具和廢料擊中。」

去年就有居民投訴棚網的火災風險，得到的只是香港勞動處的官話搪塞。（圖／翻攝自IG @hkreaderxwriter）

勞工處官話回：無強制規定用阻燃棚網

勞工處繼續官話解釋，稱目前的法規並沒有強制規定棚網或物料的「阻燃標準」，還稱根據勞工處官員視察工地得知，「維修工程不需要再竹棚架上進行熱工序、使用明火或易燃物品」，還稱工地有合適的滅火設施，「因此，棚網發生火災的風險相對為低。而本處亦已經提醒有關的承建商，必須做好地盤內的防火措施以防止火災發生。」

然而，這次火災中讓宏福苑多棟大樓延燒的元兇，正是勞工處口中說的「低風險的棚網」，且火災剛發生後，31層樓高的大樓竟然完全沒有警報響，讓這場原本可避免的火災，成了一發不可收拾的惡夢。

