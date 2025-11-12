居民咬牙清淤！宜蘭蘇澳3200戶淹慘 水如浪灌民宅「家電全毀」
颱風過後，宜蘭蘇澳鬧區滿目瘡痍，居民返家面對滿屋泥濘與毀損的家園。颱風帶來的洪水如海浪般衝入民宅，迫使居民倉皇逃離，留下未完的晚餐與泡水的家電。蘇澳鎮高達3200戶受到淹水影響，當地政府已動員小山貓與灑水車等機具協助清理。居民們雖然心疼家園受損，仍咬牙努力清掃，希望能儘快恢復正常生活。
宜蘭蘇澳最熱鬧的中山路在颱風侵襲後淹大水，居民白天將泡水的家具全部搬出門外。多台灑水車接連出動，朝著柏油路猛灑水，試圖清除黏在地面上難以清理的泥巴。小山貓機具也從早忙到晚，進入受災戶家中協助清理，場景宛如戰後廢墟。
受災居民表示，家中冰箱倒塌，微波爐、電磁爐和烤箱等所有電器用品全部泡湯，整個家裡都是泥巴。另一位居民描述當時洪水一下子像海浪一樣衝進來，他們意識到情況不對，但轎車已來不及開出，就這樣泡湯了。
12日上午，住戶返回家中，發現廚房餐廳滿地泥濘，只能用手電筒照明進行清理。餐桌上還留著吃到一半的晚餐，因為當時水勢來得太快，居民必須立即逃命。蘇澳鎮豪雨成災，淹水高度直逼一層樓高，居民一大早就趕來清掃家園。
有受災居民悲嘆情況很慘，家中有三個殘障成員，真是欲哭無淚。另一位居民說家裡亂七八糟，所有東西都泡在水裡無法使用，甚至還在尋找泡水的現金。居民們將冰箱、床墊、桌椅等泡水物品搬到門口，雖然心疼但也無奈，這些物品泡水後都不能再用，只能由大型機具夾走當垃圾丟棄。
據統計，宜蘭蘇澳鎮淹水戶高達3200戶，但淹到50公分以上的受災戶數量還需進一步清點。在宜蘭冬山鄉，有遊客的9輛名車被淹毀，請拖吊車救援的費用總計達12萬元。雖然風雨暫時停歇，但滿街的泥濘仍需時間清理。面對眼前殘局，居民們咬牙收拾，希望能早日恢復屬於自己的家園。
