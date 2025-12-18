居民夢靨！捷運三鶯線測試聲太吵 卓冠廷提3要求：地方建設不應是噩夢

即時中心／廖予瑄報導

太吵！新北市鳳鳴國中的老師日前指出，捷運三鶯線測試時的噪音，讓他們不堪其擾，甚至造成頭痛；對此，民進黨新北議員卓冠廷今（18）日也在社群平台上直言，在實地勘察後的確發現，測試的噪音之大，導致現場的人員都無法順利溝通，甚至必須要「大吼」，才能讓彼此聽到，更遑論在附近讀書的學生及居民。因此他也提出3點要求，盼捷運局可以做到，「三鶯線預計明年通車，這應該是地方的喜事，而不該是沿線居民的惡夢！」

卓冠廷表示，目前正在興建中的捷運三鶯線，其測試時的噪音讓鳳鳴國中的老師痛不已，甚至得隨身攜帶頭痛藥，「今天到鳳鳴國中會勘，一名英文老師直接拿出一排頭痛藥，分享現在老師們之間的聊天內容都是哪牌的頭痛藥有效，捷運帶來的噪音真的讓他們都受不了」；除了老師之外，卓冠廷指出，正值升學階段的國中生也同樣備受噪音干擾，「考英文聽力時都聽不清楚，老師上課的時候麥克風調到最大聲了，一樣被捷運測試的噪音蓋過。」

「我一上任對捷運局講的第一件事，就是捷運三鶯線未來的沿線噪音問題」，卓冠廷說，今日在議會提起噪音問題時，捷運局長已當面承諾，「學區周邊會優先盡力改善」；他強調，今日赴現場發言時，也多次被捷運聲音打斷，與會人員都必須要「大吼」，才能讓彼此聽到，「更遑論一直待在這種環境下學習的學生們。」

為此，卓冠廷每年在面對捷運局時，就會再講一次，「全罩式隔音牆真的要預留經費。」他重申，自己不是什麼先知，「而是台中捷運綠線、機捷、環狀線的經驗就在前」，卓重申，捷運是重大公共建設，「為何要讓周邊居民痛苦這麼久？」

此外，卓冠廷也在會勘當下，具體提出3點要求，希望捷運局可以做到，改善附近居民及學校的生活品質：1、研議「測試期間」降低噪音的做法；2、將測試報告提前至明（2026）年1月，立即研議全罩式隔音牆；3、就算測試符合法規標準，也儘速評估專案降噪措施。「三鶯線預計明年通車，這應該是地方的喜事，而不該是沿線居民的惡夢！」

