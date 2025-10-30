居民抗議北外環四期工程 黃偉哲：研擬合法機制兼顧居民權益

南市北外環自救會日前動員百餘人到台南市議會陳情，抗議路線南移。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台南都會區北外環道路第四期新建工程，引發居民抗議。台南市議員林依婷今天市政總質詢，北外環是市區連接南科的重要交通建設，建議市府針對受影響的居民，研擬合法且合理的補償方式，例如提高容積率等方式，好讓工程可以趕快發包，加速工程的進行。

市長黃偉哲表示，北外環工程推動過程中，市府始終秉持公開、公平、公正的原則，並希望透過充分溝通與民眾建立共識。所有可能的解決方案市府都會納入考量，絕非一意孤行，將持續研擬合法合理的機制，以兼顧公共建設推動與居民權益。

廣告 廣告

台南都會區北外環道路連結南科至台南市區，其中第四期工程在鹽水溪的溪頂寮大橋往南改走中華北路到市區，引起當地居民強烈反對。南市北外環偷渡南移自救會日前動員百餘人到台南市議會陳情，抗議路線南移，並質疑罔顧居民感受，程序不正義，環評不實，要求停止施工。

南市工務局說明，北外環道路第四期工程(東工區)範圍內約有87％為公有土地，已盡力減少對民地的使用。為降低對周邊住宅的影響，將增設隔音牆、植栽綠帶與景觀設計，兼顧交通功能與社區環境品質。

工務局說，工程完成後，通勤民眾可不必再繞行鹽水溪，可大幅改善塞車問題；未來配合國道1號北外環交流道啟用後，南北向交通將更順暢便捷，並能有效分流永康交流道及台1線平面道路車流。此外，該工程已召開2場公聽會，環評及都計變更均依規定辦理。未來施工與營運期間，將依環評審查結論執行，持續監測環境品質。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

下週估有雙颱！最新路徑系集圖曝 天氣粉專：颱風季延長賽

台中斃死豬送雲林燒 中市府：化製車三聯單「甲聯」有塗改

中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」

