居民盼公道五高架橋架設隔音設施 竹市府允評估
（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市公道五路三段高架橋與鄰近社區距離僅數十公尺，有居民陳情長期受噪音干擾，籲市府裝設隔音設施。市府表示，先加強噪音車輛稽查與取締力道，並評估設置需求。
新竹市議會今天舉行定期會單位業務質詢，民進黨新竹市議員鄭美娟指出，去年她提案在公道五路三段高架橋設置隔音牆，或增設「聲音照相機」，但至今仍未有任何進度，噪音問題仍未改善。
鄭美娟表示，噪音干擾是直接影響生活品質的問題，要求市府務必正視公道五路橋噪音對居民的衝擊，市府115年預算已增加，應給市民明確的改善計畫與執行表。
對此，新竹市政府傍晚發布新聞稿表示，為降低噪音源頭干擾，將透過跨局處合作與專業技術評估，並請相關單位加強噪音車輛稽查與取締力道，提升執行成效，從源頭改善違規噪音影響，若評估結果確有設置需求，將儘速啟動後續規劃、設計與工程招標作業程序。
新聞稿中，竹市府工務處指出，未來若涉及隔音設施設置，除須符合降噪效益，更須確保橋梁附屬設施加掛後仍符合結構安全、風力荷載及耐震規範，將與橋梁專業顧問公司共同評估，進行結構安全及施工可行性分析。（編輯：張銘坤）1141107
