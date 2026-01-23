居民盼漫步師大路 納文化小旅行

台北市師大商圈往來民眾、學生多，但師大路人行道設計不良，穿越時險象環生，師大路人行環境改善工程在去年8月完工，不過當地里長表示，師大路硬體改善完成，但「軟體」的文化部分較為貧乏，建議可規畫如「漫步師大路」等活動。市長蔣萬安允諾會請文化局研議，將師大商圈納入「文化小旅行」計畫中。

蔣萬安23日至大安區行政中心出席與里長有約座談，會中龍泉里長龐維良針對師大路人行道改善後，應增加文化性質活動提出建議。

龐維良指出，師大路人行道改造工程涵蓋龍泉里、古莊里、古風里等3個里，完成後讓路廊煥然一新，這不只是路面改造，也是城市的文化工程改造，他自己在讀大學時，對師大路就有一種浪漫的情懷，也能感受到悠閒生活的氛圍。

龐維良說，師大路「硬體」設備改造非常棒，卻沒有「軟體」文化層面的宣傳。他建議，師大路應納入文化局的「文化小旅行」計畫中，並推出「交通版」的小旅行，讓民眾「漫步」師大路。

他強調，師大路行人環境改善成果良好，但師大路周邊還有師大龍泉商圈、殷海光故居、梁實秋故居、瑠公圳等景點，建議以小旅行整合，透過宣傳讓更多民眾認識。

文化局長蔡詩萍表示，師大路商圈本來就充滿了藝文氣息，只要是藝文活動，文化局會全力配合。交通局則表示，未來會和相關局處朝攝影、繪畫比賽和假日商圈活動研議，讓更多的民眾感受師大路人行環境改善成果。

蔣萬安表示，市府會請交通局和區公所規畫宣傳師大路人行環境改善歷程，選擇適合地點製作牌面讓民眾了解；至於師大商圈的文化及過去的經歷、背景，會請文化局等局處與里長討論，並研議納入文化小旅行的整體計畫，讓民眾來師大路不只是逛夜市、吃東西，也能看看周邊故居。

工務局新建工程處是從民國113年下半年起，施作師大路行人改善工程，工程包含車道縮減，人行道從1.3公尺拓寬至3.3公尺，增設避車彎及機車停車格，畫設限時汽車停車位及卸貨區，透過改造標線、設置減速丘及壓花瀝青鋪面等方式提醒駕駛應減速。