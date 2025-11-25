居民盼興隆街恢復部分通行 工務處：坡體穩定才可行

基隆市暖暖區興隆街往新北四腳亭方向的道路，本月七日邊坡土石崩落造成交通中斷，當地居民通行受阻。事發後，市議員陳冠羽持續前往現場了解勘查狀況，強調市府應在安全與復通之間取得平衡，務必以居民安全為最優先考量。

陳冠羽議員指出，為加速後續復建，工務處已於十一月二十一日與財政處及主計處討論，並確認將動用災害準備金作為復建工程經費來源。目前土木技師與災害復建設計團隊已提出初步規劃，建議在坍方邊坡上方及靠近路面處分別設置兩層消能防落石網，藉由攔截、減緩落石能量，以降低再次坍落造成公共安全意外的風險。

工務處表示，該地邊坡坡度過陡，地形複雜，現行初步方案仍需進一步研議可行性；加上連日降雨讓施作環境不穩定，即便方案確定，也難以即刻動工，因此目前整體工期仍無法估算。

面對交通阻斷的不便，地方居民多次向陳冠羽反映，希望能在維持安全的前提下設法先行恢復部分通行。工務處也正與技師反覆討論，評估是否能以先開放一車道方式讓居民上下山，但前提必須是山坡狀況足夠穩定。

陳冠羽表示，興隆街是暖暖與四腳亭重要的聯絡道路，對地方交通動線及民生影響深遠，身為民代，他理解居民迫切期待恢復交通的心情，但安全不能打折。希望市府在開放通行前，必須先完成一定程度的小規模防護工程，至少確保民眾通行不會有立即危險，才能逐步恢復一車道通行。也呼籲市府加速內部討論，並隨時主動向居民說明最新工程與安全評估進度，避免資訊落差造成恐慌與不安。