居民聽到鄰居尖叫撥911報警 接線員冷回「還沒死」

洛杉磯縣西好萊塢市（West Hollywood）居民，日前聽到隔壁持續傳來女子尖叫，伴隨男子威脅性吼叫聲，撥打911求助。讓報案人寒心的是，接線員在電話那頭冰冷回應：如果她在尖叫，那說明她還沒死。

據The NerdStash等媒體報導，這位沒有具名的西好萊塢居民，當時正在公寓房間內，他突然聽到隔壁女子尖叫，「聲音令人毛骨悚然，感覺有人受重傷，甚至更糟。」片刻後，他又聽到男子大喊「閉嘴」。

居民猜測，這不是普通爭吵，女子可能正遭受暴力攻擊，或有生命危險。這位好心人趕緊撥打911，向接線員解釋聽到的情況，請求對方盡快派警察救援。

但接線員的回應，讓該居民震驚，對方非但沒有表現出任何緊迫或關心，反而冷漠回答，「她要是尖叫，就說明她還沒死。」該回應讓他瞬間楞住，他認為有聽出911接線員的不耐煩、輕視甚至嘲諷語氣，「我不敢相信，怎麼會有人在911崗位上說這種話？」當他繼續詢問警察多久到達現場時，對方回答「我不知道」。

由於911接線員態度惡劣，居民不敢冒險等待，他立刻改撥當地警局電話，提供詳細情況並提交正式投訴，「如果有人正被攻擊，接線員依舊這種態度，會發生什麽？」警察隨後趕到現場調查，確認尖叫的女子沒有受攻擊，她患有嚴重精神疾病，當時已連續尖叫約45分鐘。

這位居民表示，他第一次撥打911報警電話，就有如此糟糕經歷，「這會讓人不敢再求助，對社區是嚴重的安全隱患。」專家認為，911接線員的職責，並非判斷危險是否真實，而是確保每個潛在危險，都得到及時響應。尤其涉精神疾病、家暴等敏感場景，更需耐心、同理心和專業的危機判斷能力。

報導指出，這起事件並非個案，不少人分享類似報警經歷，包括長時間等待、不專業回應等。一位女士指出，她曾撥打報警電話，因為看到流浪漢拿巨型槍，在洛杉磯街頭到處亂跑，她不確定真槍還是假槍，沒想到接線員回應，「你需要先搞清楚那是真槍，還是假槍。如果警察到場後把流浪漢打死，就要怪你了。」

還有居民表示，曾在沃爾瑪超市看到有人騎牛，於是撥打911報警電話，但接線員卻稱「就讓這人省點油錢吧。」

