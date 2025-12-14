居民運用新建人行道植栽帶種菜 台南工務局將公告限期移除

番茄樹結實壘壘離收成不遠，一旁還有小白菜等蔬菜照顧用心，但這些菜不是種在菜園，而在台南永康正南三路的人行道植栽帶，範圍超過100公尺。

當地居民說：「利用這裡來種菜也是不錯，但是這是公家的地。」

也有當地居民指出，「現在工程用好之後，雜草都長出來了，居民就想說順便種一些東西，比較不會長那些雜草。」

貨車行駛在新開闢的馬路上，正南三路道路工程才剛完工尚未驗收，後續植栽工程因此還沒施作；有居民看到植栽帶閒置、長草，就主動除草種菜，儘管不少民眾覺得有趣，但人行道畢竟是市府公有地，擅自種菜已經違法。

律師李茂增指出，「種菜構成《刑法》320條第二項竊佔罪，如果有民眾去摘取這些蔬菜，也會構成《刑法》320條第一項的竊盜罪，均可處5年以下有期徒刑。」

除了種菜可能涉及竊佔罪，在公有地長出的蔬菜依法屬台南市府所有，若其他民眾來摘菜，也會涉及竊盜罪。不只台南，過去其他縣市也有民眾在分隔島等公有地種菜，像台中就訂有公園及行道樹管理自治條例，可處罰相關行為。

台南市工務局副局長王建雄表示，「植栽工程將後續進場施作，民眾在這空窗期，擅自在植栽帶種植私人蔬果，將先公告請民眾自行移除。」

蔬菜長滿植栽帶引發討論，由於台南沒有相關自治條例可開罰，工務局表示將公告要求限期移除，若沒移除，將由公部門強制移除。