居然沒人譴責! 「異常安靜」的斬首 美軍無人機突襲 葉門蓋達領袖身亡

[Newtalk新聞] 據《新華社》報導，11月 29 日一名蓋達組織葉門分部領袖穆尼爾．阿赫達勒，於葉門境內遭到美軍無人機空襲身亡。事發地點在馬里卜省瓦迪地區，阿赫達勒當時正在駕駛摩托車，空襲造成他與一名隨行人員當場死亡。

據信阿赫達勒在組織內擔任高級軍事職務，目前美國與葉門方面皆未發表相關聲明，而中國專欄《钱亚旭博士》在騰訊網上表示，這一情況頗為反常，不只五角大廈不居功、胡塞組織不譴責，連伊朗乃至英法俄德等國皆未有反應。他認為這起斬首行動與以色列在停火後持續動武、俄烏戰爭加強戰略打擊、美國威脅委內瑞拉「都是有關連的」。

《钱亚旭博士》稱過往的此類斬首行動多發生於敘利亞、伊拉克和伊朗，葉門並非美軍行動的熱點，且胡塞組織擁有較好的防空系統與高超音速導彈，先前還曾擊落過 MQ-9「死神」無人機，並非省油的燈。

《钱亚旭博士》強調美國正面臨多線衝突的風險，既要兼顧委內瑞拉局勢，也在葉門開展行動，同時又要留意以色列的動向，有形成「連鎖反應」致使失控的風險。

