居然還在打！古巴重砲連5屆參加經典賽 39歲「不老神話」球迷全跪了

球迷熟悉的古巴39歲老將戴斯潘連5屆參加經典賽，引發討論。（翻攝自WBSC官網）

2026世界棒球經典賽，各隊30人正式名單今（6日）透過大聯盟公布，古巴隊在大聯盟公布前，提前曝光30人名單，其中日職軟銀鷹前強打戴斯潘，雖然39歲仍連續第5屆參戰，引發球迷熱議，直呼「太猛了，居然還在打！」

古巴隊在大聯盟官方宣布以前，就透過社群平台提前公布30人正選名單，最大咖是日職軟銀鷹的王牌左投莫伊內洛（Liván Moinelo），日職讀賣巨人投手馬丁尼茲（Raidel Martínez），值得一提的是，球迷熟悉的39歲老將戴斯潘（Alfredo Despaigne），這次也在陣容當中。

戴斯潘曾效力日職軟銀鷹，日職累計10個賽季，出賽878場，留下打擊率2成61、184支全壘打、545分打點的成績，他也多次來台，是球迷相當熟悉的古巴選手。

據了解，戴斯潘除了2006年首屆之外，從2009年起連續5屆都代表古巴隊參戰經典賽，上一屆還貢獻7支安打5分打點，打擊率高達3成33，這次再次入選，引發球迷討論，直呼「太猛了，居然還在打！」

根據大聯盟資料，這次世界棒球經典賽，古巴隊分在A組，同組對手包括巴拿馬、哥倫比亞波多黎各、加拿大，分組比賽地點於波多黎各舉行。

