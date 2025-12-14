居酒屋可以釣蝦？宜蘭羅東「人生百味」超狂組合，大人吃串燒喝梅酒，小孩在旁邊釣蝦玩到瘋！
如果你最近在找羅東串燒推薦，或是想找一家大人能聊天、小孩也能乖乖吃飯的羅東居酒屋，那人生百味串燒居酒屋真的可以排進口袋名單
人生百味搬家後空間變超大，用餐起來真的舒服很多，不會卡卡的，菜單也很豐富，串燒、五花捲、蔬菜串、 海鮮、炸物、拉麵、丼飯通通都有，無論是想吃串燒、想吃熱食，還是要點碗炒烏龍給小孩，都找得到
是那種吃完不會覺得負擔的居酒屋，難怪很多人把它列為宜蘭串燒推薦清單，而且人生百味還有隱藏版釣蝦體驗，小孩真的玩到不想走，大人就在旁邊悠閒吃串燒，整個晚上超放鬆
這篇會跟你分享超實用的 人生百味串燒居酒屋的菜單、環境、菜單菜色等，以及最真實的人生百味 串燒居酒屋的評論，讓你來之前心裡有底
有時候放假，真的不想再想「今天要吃什麼」這題了，只想找個地方，大人可以聊天放鬆、小孩也能乖乖待著，大人可以小酌，小孩可以吃烤肉，上週末就來去人生百味串燒居酒屋報到，全家人都超愛
人生百味串燒居酒屋最近從光榮路換到五結路這個位置，姊妹店饗點鍋就在對面，空間更大，風格上也更日式氣氛了
用餐空間採光明亮，金屬與木質的搭配剛剛好，既有居酒屋的熱鬧，又保留一點輕奢氣息，吧台位置很有氛圍，適合小酌聊天
後方的座位區則比較寬敞，大人小孩一起來也不會卡卡的，同時獨立座位保留一點隱私感
還有最特別的是他們的營業時間，居然是從午餐開到午夜場的概念，中午11:30一路開到凌晨 01:00，不管午餐、晚餐、宵夜都能來報到
人生百味串燒居酒屋的菜單
如果要說推薦必點，大人一定是狂吃烤肉串燒，順便來點大人飲料，牛肋條的肉香、五花豬的油脂、櫛瓜的清甜、香腸的鹹香，每一串都剛剛好、吃起來完全不膩
但既然是全家一起來，當然也要顧到孩子的口味，除了烤肉也另外加點了孩子最愛的炸豬排、關東煮、還有不會太重口味的烤蔬菜，這一桌的組合，剛好把每個人的喜好都照顧到：大人吃得開心，小孩吃得滿足
《 喝酒不開車、未成年勿飲酒、過量有礙健康 》
雞腿肉串、五花金針捲、五花蘋果捲、五花番茄捲
雞腿肉串烤得油亮多汁，咬下去是最單純的肉香；金針菇被五花豬緊緊捲住，外酥內脆，是超人氣必點，蘋果捲很驚喜，烤過的水果帶甜味，跟鹹香五花搭起來意外清爽；番茄捲則是多汁爆漿，一口一顆超滿足
櫛瓜、香腸、豆皮
櫛瓜烤得外層微焦、裡面多汁，帶著剛好的甜味；香腸是那種越咬越香、鹹甜平衡的台式風味；豆皮烤到帶脆邊，一口咬下去是滿滿醬香
醬燒牛肋條、五花蔥肉捲、明太子雞腿肉
這三串完全是下酒神隊友，牛肋條用醬燒的方式把肉香整個逼出來，越嚼越帶甜；五花蔥肉捲是經典不敗款，蔥的辛香被烤到變甜，和五花油脂剛好平衡；明太子雞腿肉則是鹹香濃郁
起士雞腿肉（兩串）
這串真的必點！起司給得超大方，一拉就能牽出長長的金黃起司絲，雞腿肉本身烤多汁不乾柴，外層再淋上起司一起炙燒，香氣瞬間爆開
玉米筍
吃太多肉換來點蔬菜吧，玉米筍口感脆脆的，單吃很清爽，沾點旁邊的美乃滋又是完全不同的風味
明太子山藥
厚切山藥烤得外脆內Q，咬下去有種脆脆爽口的口感，上面再鋪上一層滿滿的明太子一起炙燒，整個香氣直接升級
焗烤花椰菜
這道完全是大人小孩都會搶的那種！花椰菜鋪上厚厚一層起司下去焗烤，牽絲超療癒，花椰的脆甜口感和起司香
香鬆甜不辣
這道甜不辣真的很涮嘴！外層烤到微微焦香，裡面仍然保持著軟嫩彈牙的口感，撒上一點香鬆和蔥花，味道更有層次
魷魚
這道魷魚真的是烤肉必吃，我自己超愛，烤到微微焦香，外層有彈性、裡面又保持嫩口，越嚼越能吃到魷魚的甜味，很鮮！
鯖魚
烤鯖魚永遠是最穩的一道，外皮烤到金黃微脆，鹹香不油膩，很適合大人下酒，小孩也能輕鬆吃
店內的醬料也蠻多款的，鯖魚最推薦搭配哇沙米芥末椒鹽
生蠔（ㄧ顆）
生蠔真的很飽滿，偶而犒賞自己一下（一顆120元）入口是鮮甜帶奶香的那種風味，完全沒有腥味，喜歡海味的人一定會愛
炸豬排佐豬排醬
這份炸豬排不輸外面豬排專賣店，外層炸得酥脆不油，咬下去還會聽到卡滋聲，裡面的肉卻是嫩嫩多汁的那種
炸牡蠣佐塔塔醬
這道炸牡蠣真的超驚喜！外層炸到金黃酥脆，裡面的牡蠣卻是飽滿多汁，咬下去直接爆出海味的甜，小孩覺得像在吃大顆「海味可樂餅」，大人則是越吃越上癮，上桌秒殺
鹽酥雞
豚骨拉麵（滿蝦+199）
吃過了烤肉，換來點吃得飽的吧，這碗滿滿一圈的大蝦排好排滿（滿蝦+199），視覺直接先加 100 分
豚骨湯頭濃郁不死鹹，麵條吸湯後更有味道，配上厚切叉燒、糖心蛋，銷魂呀
炒烏龍麵
炒得香氣四溢的烏龍麵，Q彈吸汁，配上高麗菜和柴魚片超涮嘴
牛牛丼
牛肉炒到香噴噴，配上半顆蛋、蔥花跟薑絲，一口下去超滿足，醬汁拌飯更好吃，小孩也吃得超快
關東煮
關東煮也是必點的，一上桌就能看到滿滿的料：大塊白蘿蔔、鮮甜玉米、白玉筍、油豆腐、魚餅、黑輪、香腸、白菜，每樣都吸飽柴魚昆布湯底，咬下去是清爽又暖胃的那種滿足
料超多，開吃暖心又暖胃
昆布柴魚高湯也可以無限續喔
剝皮辣椒雞湯
飲料、酒類
鷹正宗 OH！好喝梅酒-220（壺）
吃飯當然也要配點小酒呀，這款梅酒是那種酸酸甜甜、梅子香氣慢慢飄上來的舒服味道，基底是燒酎，再加上梅子汁調製，喝起來既清爽又帶點微醺感，很適合配串燒、小酌聊天
《 喝酒不開車、未成年勿飲酒、過量有礙健康 》
朝日生啤酒-800元（柱）
這柱朝日生啤真的有夠爽，冰冰涼涼的啤酒，大夥光看就覺得很興奮，倒出來那一刻更是一種儀式感，尤其和串燒、炸物一起搭配
《 喝酒不開車、未成年勿飲酒、過量有礙健康 》
玫荔動人調酒
淡粉色的酒體帶玫瑰香氣，微甜不膩，連不太喝酒的人都會愛上
《 喝酒不開車、未成年勿飲酒、過量有礙健康 》
人生百味
這組真的很推！一整排從左到右依序是：酸、甜、苦、辣、鹹，到最後的「生命之水」每一杯都是一種情緒，喝起來超有趣，也很適合朋友一起挑戰
《 喝酒不開車、未成年勿飲酒、過量有礙健康 》
一輪喝下來，你會突然領悟到什麼，原來人生就是這樣：酸甜苦辣鹹，全都得親自嚐一遍，聚餐點這個，直接變遊戲開關，氣氛瞬間熱起來！
喝不夠冰櫃還有多款酒類飲品
釣蝦體驗區
來人生百味，除了烤物必吃，他們竟然還有超好玩的隱藏版「釣蝦體驗區」！只要在粉專公開分享、拍照打卡，再寫上「自己的蝦自己釣」，就能免費釣活蝦
每支釣竿都會附送一隻蝦，釣起來後還能立刻交給廚房現烤，新鮮度直接拉滿，現場還貼心提醒大家：不要徒手偷襲蝦蝦、也不要用奇怪的東西誘惑牠們，讓牠們在乾淨的水池裡安心泡澡，才是人生百味最講究的“正派引術”
整個體驗不只大人覺得有趣，小孩更是玩到停不下來，邊釣邊笑超投入，完全是親子必玩的隱藏亮點！
如果你問我「羅東 人生百味串燒烤肉推薦嗎？」我會說很值得來，而且是一間會讓人想回訪的店，人生百味從光榮路搬到五結路後，新店空間變得更舒服，座位區更寬敞，不管是帶小孩、約朋友聚餐，還是兩個人來小酌，都很適合
菜單的選擇也相當多元，主力是串烤系列，從雞腿肉串、五花捲、櫛瓜、番茄捲，到明太子系列、牛肋條、海鮮串，經典與創意一次滿足
再加上暖呼呼的關東煮、酥脆炸物、丼飯、拉麵，想吃飽、想吃巧的都顧得到。像我們這次點的起司雞腿肉、牛肋條、五花蘋果捲、魷魚、炸牡蠣，小孩也吃到停不下來，主食部分的炒烏龍、豚骨拉麵、牛牛丼也很受歡迎，份量足又不會過鹹
整體吃下來，味道不錯外，更是那種「大人可以放鬆聊天，小孩也能乖乖吃」的類型，加上不定時的釣蝦活動，小孩玩得開心，大人吃得滿足，完全是那種生活裡會想再回來的店
總結一句話：人生百味不是浮誇型餐廳，而是那種氣氛舒服、菜色多元，帶誰來都能吃得開心的好店，親子、長輩來都沒問題啦。
人生百味串燒烤肉
地址：265台灣宜蘭縣五結鄉五結路三段373號
電話：039601696
時間：11:30–01:00 無公休
停車：對面饗點鍋旁有免費停車場
文章來源：卡夫卡愛旅行
