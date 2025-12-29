居酒屋員工「徒手抓餐塞入口」再出餐 網怒：還敢端給客人

日本東京一間居酒屋，有員工在上菜前，用手抓客人的餐點來吃。（示意圖／unsplash）





日本東京一間居酒屋，有員工在上菜前，用手抓客人的餐點來吃，旁邊的同事不但沒阻止，還跟著一起吃，影片po網引發眾怒，店家電話被打爆，一度暫停營業。

兩位女子吃得津津有味，不過等一下，怎麼用手抓著狼吞虎嚥，每一盤都不放過，影片曝光也點燃網友怒火。

日本東京一間居酒屋，員工po出惡搞影片，在上菜前，店員集體徒手抓取要出餐的餐點塞進嘴裡，疑似是想刻意減少餐點份量，讓顧客早點離場。

影片曝光網友一面倒痛批，有人說這根本違反食品衛生法，更有人說什麼樣的餐廳就有什麼樣員工，質疑主管沒在管，網友根據線索找出店名與店家地址，店家電話被打爆，一度臨時休業，但是仍未對此做出回應。

