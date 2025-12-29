居酒屋女員工狂偷吃客人餐點！噁心行徑全被拍下

根據網路流傳影片顯示，事件發生於東京都港區一間串烤居酒屋。畫面中可見至少3名女店員在後廚準備給客人上菜時，輪流徒手抓取餐盤上的食物往嘴裡塞，過程中不斷發出嬉笑聲音，甚至對著鏡頭展示偷吃行為。據轉發者表示，這些員工疑似為讓客人早點離開，故意偷吃減少餐點分量。

影片最初由店員自行上傳至TikTok平台，隨後被追蹤者發現並轉發至Instagram及X等社群媒體，迅速引發日本網友強烈反彈。涉事店家隨即被網友挖出身分，大量民眾湧入留言表達不滿，店家評價一夕崩盤。截至目前，業者尚未針對此事件發表任何回應聲明。

事件曝光後，其中一名涉事女店員透過私訊聯繫轉發者，內容指出：「我是影片中出現畫面、在店內工作的相關人員。影片是在未經許可的情況下被上傳，目前已引發炎上與誹謗中傷。」該名女店員聲稱已向TikTok平台通報，要求轉發者立即刪除影片，並表示該影片屬於未經授權使用，構成肖像權侵害與名譽損害。

女店員進一步威脅表示，相關證據已經保存完畢，對TikTok的申訴程序也已完成。若轉發者仍未刪除影片，將透過律師及相關機構正式處理此事，甚至揚言限時不刪就要報警。

對於女店員的威脅言論，日本網友紛紛表達不滿。有網友留言表示：「以為一提到警察、律師、提告就能嚇到人，這種手法在現在這個時代早就不管用了。」另有網友質疑：「哪裡有誹謗、哪裡有中傷？只是把你做過的破事公開而已。」

更有網友指出事件本質問題：「就算拿去給警察看，這傢伙做的事情反而更嚴重吧，她該不會真的以為這樣就能嚇到人、讓人把影片刪掉吧？」也有人直言：「說到底，這支影片根本不是偷拍也不是什麼非法拍攝，當初還是你們自己人上傳的。」

目前該居酒屋持續遭受輿論壓力，營業狀況受到嚴重影響。此事件再次提醒餐飲業者必須加強員工教育訓練，建立完善監督機制，確保食品安全衛生，維護消費者權益。

