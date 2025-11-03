居酒屋變型超萌積木 飯店鮮蟹宴霸氣上桌

秋風送爽、蟹味飄香，各大餐廳相繼推出秋冬料理和蟳蟹美味。乾杯集團11月展開「感謝祭」，開賣可愛又具收藏性質的乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋的微型積木；台北晶華酒店的晶華軒、蘭亭餐廳以大閘蟹、沙公沙母、處女蟳及北海道鱈場蟹演繹出一場極致饗宴；JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理以高檔的九繪魚招待饕客。

乾杯集團「感謝祭」於11月上陣，以乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋為原型，開發出品牌微型積木，更暗藏趣味的「積木蓋大樓」互動玩法，即日起民眾在指定店鋪消費並加價349元即可完成預購。積木預計11月下旬陸續到貨，之後將開放現貨購買，加購價為499元。

為禮遇乾杯會員，可以用50點數折抵，加上349元的優惠價格購入。若單筆結帳滿1,000元即可參加感謝祭抽獎活動，不僅有機會將品牌微型積木帶回家，還能獲得限量盲盒模型積木、萬用帆布提袋、手機支架、西班牙伊比利豬餐點等好康。

台北晶華酒店邀請食客品嚐肥美鮮蟹，店內晶華軒、蘭亭餐廳自即日起至12月31日力推「晶華蟹宴」，將大閘蟹、沙公沙母、處女蟳和北海道鱈場蟹為主角，透過粵、滬、川、台等多元料理手法，打造秋日最迷人的鮮味。其中，晶華軒端出魚子蟹膏凍、大閘蟹粉拌麵、生拆膏蟹麻婆豆腐、膏蟹馬蹄蒸肉餅、酸菜粉絲燒膏蟹、花雕凍毛蟹，以及霸氣十足的松葉蟹佛跳牆等招牌蟹饌。

蘭亭餐廳則以滬菜為主調，加入川式辛香和台式溫潤，端出麻油處女蟳麵線、宮保滑蛋處女蟳、醬爆沙公年糕等好料。12月1日至1月31日晶華酒店將迎來「鱈蟹季」，嚴選北海道鱈場蟹入菜，於晶華軒、蘭亭、泉源閣、Robin’s鐵板燒同步登場。從極品鱈場蟹3吃、鱈場蟹泡飯等粵式雅饌，到鐵板燒主廚的鹽蒸鱈場蟹腳，展現跨餐廳、跨國界的當令極鮮風味。各式佳餚單點每道360元起。

JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理自即日起至12月25日，舉行「九繪魚盡享會席」，每位4,800元，採預約制。食材以在日本被譽為「幻之高級魚」的珍稀魚種九繪魚入饌，共設計11道旬味盛宴。

首道「九繪魚煮凍」晶瑩凝脂中封存魚肉甘香，並以魚子醬點綴，「季節椀物」則以大分縣產牡蠣、松茸入土瓶蒸，香氣濃郁、湯韻清雅，柚子皮、金桔添上爽冽尾韻，再以「炙燒九繪魚壽司乘北海道生海膽」引發味蕾覺醒。主菜可選擇「鹽燒九繪魚」或「烤鱈場蟹」，並以「九繪魚味噌鍋」、「九繪魚煮付」為賓客暖胃。

