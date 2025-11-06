居鑾助學蘊祝福 打造無憂學習環境

馬來西亞居鑾慈濟志工在中華二小禮堂，舉辦獎助學金頒發典禮，43所個中小，有377位清寒學生受惠，希望能減輕他們學習憂慮。

帶著竹筒來行善，學生們再去挑選適合的書本、文具，以及校服，減輕生活的負擔。

家長 布瓦內斯：「我的孩子今年15歲，他從7歲到現在，都得到慈濟的助學金，我真的很感謝慈濟，因為減輕了我的負擔。」

雙手捧著花束，恭敬地獻給老師，居鑾慈濟志工在中華二小禮堂舉辦獎助學金頒發典禮，今年共有43所中小學，377位學生受惠。

學生 涂昇德：「這是我第三年，拿慈濟獎助學金，我很感恩慈濟，因為他給予我肯定，我會在這方面繼續努力的。」

老師 郭秋萍：「我只是想祝福這些學生，貧窮的或者，我們來自怎麼樣的家境，我們不能改變，但是我們現在得到了慈濟，還有社會人士的幫助，有一天的話，我們一樣能夠，靠著知識改變我們的命運，並且去幫助，其他有需要的人。」

志工 莫哈末：「慈濟幫助我很多，我的爸爸需要洗腎，慈濟援助洗腎費，今天我來當志工回饋慈濟。」

求學路上有助力，也希望學生們能建立良好的品格和價值觀，成為社會的棟樑。

