居鑾歲末發放 中醫義診篩檢骨密度

接著是用愛提供醫療服務，馬來西亞居鑾的慈濟志工，舉辦歲末發放，雖然說，服務的對象只有共有40多戶。但今年志工很貼心，邀請了中醫師和物理治療師，到發放現場義診，還提供測血糖、骨質密度，跟視力檢查。

每個人都沉浸在遊戲的歡樂中，在居鑾的歲末發放，慈濟志工邀請122位照顧戶，一同歡慶溫馨時刻。

福利部局長 穆哈默 卡米爾海米：「慈濟是一個非政府組織，透過金錢援助與精神支持，來幫助有需要的人。」

今年首次邀請中醫師與物理治療師義診，提供血糖、骨質密度檢查與視力檢查，幫助照顧戶了解自身健康。

中醫師 林耀輝：「主要的病症都是頸肩、腰椎，還有這些風溼病等，也感謝慈濟能夠，有這個機會給我參與。」

慈濟照顧戶 妮爾亞娜：「我有腰痛的問題，醫師教我如何正確運動，今天我很開心。」

慈濟照顧戶 薩圖漢：「今年第一次有義診服務，我來這裡做治療很好，現在我覺得很輕鬆。」

歲末，志工不只送上物資，更用愛陪伴照顧戶一步步走出困境。

