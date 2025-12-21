居鑾課輔班感恩會 學生奉茶又獻花

不能等的，還有教育，在馬來西亞居鑾的慈濟課輔班，協助清寒學子，課業輔導，也提供免費午餐，趁著歲末，學生們透過奉茶向老師表達滿滿的感恩。

慈濟在學生課後提供免費的素食便當，為孩子補充體力，也陪他們走進校園課輔班。在這裡，改變正悄悄發生。

課輔班學生 張俊傑：「我很感謝慈濟，因為這個慈濟課輔班，它讓我的英文提升了很多，比如說，我的英文作文，以前是一塌糊塗，但是，自從上了慈濟課輔班後，我的英文作文提升了很多。」

課輔班學生 達尼：「透過慈濟課輔班，老師一點一點地教導我，我也會努力地學習，以完成我的夢想。」

課輔班學生 杜爾嘉：「我最喜歡的科目是馬來文，起初我連讀都很困難，經過課輔後，我可以讀了，課輔老師用心地教導我們，我想對老師說感謝，以及謝謝慈濟志工。」

一次次課輔，見證孩子的每一步成長。居鑾兩所學校的慈濟課輔班舉行了圓緣感恩典禮，學生以敬茶、獻花感謝老師的付出。而看見孩子的進步，家長最有感觸。

家長 努爾艾莎：「讓孩子去參加那些(坊間)補習班，我是負擔不起的，現在學校有了慈濟課輔班，我能夠看到孩子有了進步。」

慈濟課輔班串起了學校、家庭與社會的力量。在老師與志工的陪伴下，這些清寒家庭的孩子們成績提升了，更有信心朝夢想邁進。

