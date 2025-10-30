一屆不如一屆？大學助教怨「學生程度變差了」 掀一票共鳴

一位大學助教抱怨學生程度變差了，引發熱議。（示意圖／資料照）

隨著台灣進入少子化社會，許多人在網路上表示，大學越來越好考，許多老師也開始抱怨年輕人程度變差。一位大學助教近日表示，現在學生程度真的變很差，無法讀完一整頁的字、實驗跳著做、作業想高分又隨便寫，上學態度相當不好，讓她直呼心力憔悴，不知是否因為AI盛行所導致，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，她在某大學當基礎電磁學助教1年多，之前的學生很認真、很努力上課做實驗，不過最近開學時她發現，學生們程度差、態度也不好，沒辦法好好讀完一整頁的字、跳著做實驗不想學、作業隨便寫也想要高分，讓原PO直呼心力憔悴，「學生程度真的變得很差」，不知道是否因為AI盛行才如此。

對此，許多網友紛紛回應，「我記得很久之前，大概還是MSN即時通的年代，在電視上就看到一個心理學家在說，網路世代習慣了碎片化、跳躍式的資訊接收，會造成一個後果，就是人的組織能力會變弱，思維模式會變得跳躍，專注度也會降低」、「抖音也是一大原因，AI也是，答案來得太容易，腦子的耐心早就被那些養壞了，一些事情需要比較久才能出成效的，壓根不想做」、「學生程度變差，很大一部分是因為高中大學的教育品質越來越糟糕」、「有沒有一種可能，少子化後，某些曾經中段的學校，開始收到一堆以前是後段素質的學生」。

不過也有人直言，其實從以前老師們就常常覺得，每一屆學生程度越變越差，「AI出現之前就可以聽到每個老師都在說，『你們是我帶過最差的一屆，跟以前的孩子差得真多』，然後一屆比一屆慘」、「我教授說，他小時候就會被長輩罵一代不如一代」、「不是AI問題，因為大家應該都聽過老師抱怨一屆不如一屆，以前的學生怎樣怎樣，啊現在的學生齁怎樣怎樣」。

