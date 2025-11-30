屆退官兵權益說明會 高市榮服處提供多元服務

記者孫建屏／高雄報導

為協助屆退官兵順利銜接社會生活，掌握多項輔導資源與就業機會，高雄市榮服處日前舉辦「屆退官兵權益說明會」，活動中針對退除役官兵可申請的就業媒合服務、職業訓練資源、創業輔導方案及各項生活補助措施進行詳細介紹，同時設置專屬諮詢服務台，提供一對一輔導，讓官兵能依照個人需求獲得最即時、完整的協助。

活動地點設於高雄市勞工局大寮訓練場，同步邀請勞政單位及訓練機構現場展示課程內容，協助退役官兵掌握職場技能需求，並有多家企業到場設攤徵才，提供優質職缺，現場氣氛熱絡。

輔導會就學就業處處長池玉蘭出席活動，勉勵與會人員積極運用輔導會的各項方案，如產學、產訓專班等，透過「學中做、做中學」模式，不僅能強化專業技能，更可兼顧訓後就業。特別是退役官兵具備軍中磨練出的紀律與領導經驗，若能搭配專業技術培養，未來在職場上極具成為中高階管理幹部的潛力。

此外，活動開始前，高市榮服處頒發感謝狀給9家「輔導退除役官兵就業優良機構」，表揚企業與學校長期支持退役官兵就業，積極提供職缺、進用職訓結訓人員，並與榮服處共同推動就業媒合，為官兵創造穩定的就業環境。

高市榮服處呼籲，退役官兵若有進一步需求，均可至各地榮服處臨櫃洽詢，充分運用專屬資源，提升職涯轉型適應力與生活品質。

高雄市榮服處日前舉辦「屆退官兵權益說明會」，並有多家企業到場設攤徵才，提供優質職缺，現場氣氛熱絡。（高市榮服處提供）

高市榮服處頒發9家「輔導退除役官兵就業優良機構」感謝狀， 表揚企業與學校長期支持退役官兵就業。（高市榮服處提供）

輔導會就學就業處處長池玉蘭出席活動，感謝支持的企業單位。（高市榮服處提供）