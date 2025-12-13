屈中恆妻便當店停業！鐵門貼公告說明主因

男星屈中恆的老婆Vicky（童秀娟），今年3、4月在台北市六張犁開「和平便當店」，特地找來藝人朋友黃小柔站台；起初口碑都不錯，未料昨（12日）有民眾發現便當店貼上公告，宣布未來不提供現場服務。

網友在臉書公開社團「六張犁居民大小事」表示，Vicky開的和平便當店，不敵人力不足的問題，將改為團體線上預訂供餐，言下之意是「目前暫時都不會開」。

從照片中可看到，和平便當店的鐵門深鎖，上面貼著公告，寫著：「敬愛的顧客您好，由於人力短缺，現場配置不足，自即日起，將不提供現場服務，改為團體線上預定供餐。」記者求證Vicky的經紀人，截稿前電話未接、訊息沒回。

Vicky先前透露，在因緣際會下砸6位數投資和平便當店，有空就會親自招呼客人，屈中恆也會幫忙送便當。店裡有5款便當，分別為150元雞腿飯、110元豚燒飯、110元打拋豬飯、150元黃金雞飯、135元鯖魚飯，有時候不知道中央廚房供應的菜色時，Vicky會推出「便當盲盒」，售價約在110至120元之間。

剛開幕時，和平便當店的生意不錯，許多民眾慕名而來，曾創下1小時完售的紀錄。根據Google評論顯示，和平便當店平均獲得3.8顆星，有網友表示：「第一次點餐就超喜歡，立馬再預訂下星期一，而且幸運的我們，是Vicky親自外送，本人皮膚白皙、腿好細、漂亮又親切。」但也有網友給1星抱怨猴頭菇便當沒有菇、服務態度不佳、飯很硬像沒熟等。

