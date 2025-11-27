屈中恆昔涉毒醜聞被挖！老婆Vicky曝家中現況
娛樂中心／翁莉婷報導
58歲男星屈中恆過去曾出演過多部電視劇及綜藝節目，憑藉親民形象獲得許多觀眾的支持。日前他因20年前涉毒案導致在中國宣傳《寶島一村》舞台劇遭到網友抵制、檢舉，甚至被列為「劣跡藝人」。事件過後屈中恆家中經濟壓力逐漸沉重，老婆Vicky受訪時也表示「收入大受影響」同時透露近日家中情況。
屈中恆（圖左）老婆Vicky（圖右）為維持家中生計出來創業賣便當。（圖／翻攝自IG＠vickytung076）
藝人屈中恆因涉毒案遭到中國抵制後，家中經濟狀況越來越不穩定，老婆Vicky為此出來創業「便當店」維持生計，夫妻2人都努力想辦法讓女兒們念書沒壓力。據《三立新聞網》報導指出，Vicky錄《綜藝OK啦》受訪時提到，老公因為背負很大的養家壓力心情受影響，就有安慰他「上帝幫你關了一扇門，就會幫你開一扇窗，但我也盡量不去煩他，就讓他沉潛一下」。同時透露因為4個女兒都還在念書，如今老公中國事業沒了，目前除了經營便當店也只能靠接通告彌補收入。
Vicky（圖左）近日在受訪時透露家中收入受影響。（圖／翻攝自IG＠vickytung076）
回憶起8月中舞台劇《寶島一村》前往中國宣傳，進行到觀眾QA互動環節時，有觀眾提到過去屈中恆涉毒一事，並指出他是「劣跡藝人」一度讓現場非常尷尬，也讓團隊後續的活動急喊卡。如今面對20年前的吸毒醜聞，屈中恆也向外界大方表態「曾犯的錯誤已經認真改正，目前珍惜擁有的一切，專注做好每一份工作」。
