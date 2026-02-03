屈中恆縱橫影視圈半甲子對作品仍嚴格！直呼「演戲沒有完成式」【走過演藝路】

生活感演技自然的屈中恆，近年頗受好評（圖／屈中恆藝嚮世界臉書）

記者呂佳恆／專訪

資深演員屈中恆演戲演了半甲子，從甘草人物演到男主角，最後成為金鐘影帝，雖然他曾形容自己不是天才型演員，總得一次次排練及溝通才能完美上場，但每次現身在螢光幕前，總能將角色真摯且細膩的呈現，引發許多觀眾共鳴，如今，也成了家家戶戶最熟悉的演員。

屈中恆深耕戲劇圈多年，能駕馭各種角色與戲劇風格。 （圖／屈中恆藝嚮世界臉書）

「以前的表演方式，離現實生活比較遠，演員表演也有距離感。」一路從老三台的黃金年代走到現在的百花齊放的數位時代，屈中恆回顧台灣演藝圈的變遷滿是感觸；他說，「過去電視劇表演方式比較誇張，演員都是科班出身，相較現在的表演風格更趨向寫實與生活化，許多優秀年輕演員也沒有傳統包袱，表演更接近生活，沒有表演痕跡，而是呈現自己的親身經歷。」

屈中恆當初因學長張世介紹，讓他因而踏入演藝圈。（圖／屈中恆藝嚮世界臉書）

學長牽線獲表演機會 屈中恆開啟演藝生涯

事實上，屈中恆當初會踏入演藝圈，是因學長張世的介紹，才獲得了「華視劇展」單元劇中一個弟弟的角色，這也因此開啟了他邁向金鐘影帝的演藝之路；他笑著提及，當時學長來我們班上問誰想演戲、誰敢去，我就舉手了，這一演就演了40幾年。

屈中恆第一次演出電視劇時，才國光藝校一年級，那時只有在週末的老三台播出，一集約兩個小時，就像在電視上播電影一樣；他表示，過去入行的門檻很高，不過一旦進入電視台並簽約，就能穩定持續地擁有演出機會，相較現在雖然新人有更多機會獲得小角色，但要長期維持演藝生涯也變得更加不容易。

屈中恆提及，台灣製片環境的轉變，讓演員越來越能展現自然演技。（圖／屈中恆藝嚮世界臉書）

從單機到多機作業 期望能有影視專門片場

「機器的進步和劇組的配備差很多。」此外，台灣製片環境的轉變，同樣讓屈中恆感觸良多；他說，「過去只有單機作業拍到底，拍完一個鏡頭要換角度、換燈光，演員很多時候可能是對著空氣演戲，但現在多機作業，能同時捕捉畫面，讓演員盡量有真實的對手交流，在演技上也更為自然。」

他提及，台灣製片環境雖然進步較慢，但制度面已逐步更完善，像在公共設施拍攝只要提早申請就能進行拍攝，當然這對於影視產業發展還是不夠的，還是希望能有專門片場，即使拍一整夜也沒有問題。

屈中恆走過台灣電視製作轉型的不同階段，讓他感觸良多。（圖／屈中恆藝嚮世界臉書）

網紅興起受眾分散 OTT串流平台影響片酬結構

過去在老三台的時代，電視節目較為單一，明星通常都是家喻戶曉的人物，隨著社會風氣轉向開放，自媒體興起，明星的定義也變得更廣泛；屈中恆認為，現在不僅出現許多網紅，受眾也變得更分散，在片酬結構上也有明顯變化。

他提及，電視台的製作預算日益緊縮，但Netflix等OTT串流平台的興起，製作預算提高下，也為這產業帶來更合理酬勞，這是時代下的必然現象。

屈中恆熱愛劇場表演，透過每次巡演都能不斷精進演技。（圖／屈中恆藝嚮世界臉書）

影視作品還能演得更好 較滿意劇場作品能不斷精進

不過即便台灣影劇時代如何變動，唯一不變的依舊是屈中恆對於表演的熱情，尤其在舞台劇上的表演，更是讓他堅持至今的動力。

他表示，我比較滿意的作品在劇場，像《寶島一村》、《ART》等，因為舞台劇能不斷巡演，永遠都有進步的空間，表演也能不斷精進，最重要是當下能直接感受到觀眾的能量及反饋。

屈中恆自嘲，隨著年紀增長，更習慣劇場規律、不需熬夜的工作節奏。（圖／屈中恆藝嚮世界臉書）

不過一提及自己拍過的所有影視作品，屈中恆卻對自己表現不慎滿意，「說實話，我對自己的影視作品沒有一個是完全滿意的。」他說，「包括得獎的作品或是讓大家印象較深的《運轉手之戀》，我總覺得自己還可以演得更好。」

他坦言，影視作品就是如此，即便我覺得自己演得不夠好，但還得考量所有工作人員也得跟著重新來過，尤其在電影拍攝現場，決定權多半也在導演手上，一旦拍完就無法修改。

屈中恆曾是《國光幫幫忙》主持人之一。（圖／屈中恆藝嚮世界臉書）

主持人身份長達14年 為專注表演選擇請辭

不過，屈中恆除了在表演發光發熱，他其實還曾有另一個身份，就是《國光幫幫忙》的主持人，且這一主持也長達14年；他笑著說，即便主持14年，我還是不擅長主持，對於節目的貢獻實在不多。

他感性說，我其實很感謝偉忠哥給予我主持的機會，這份工作成為我養家活口的重要支柱，但因為時常得參與劇場演出，不好意思一直請假，最後選擇請辭，全心投入於表演事業。

屈中恆認為身為藝人要擁有敬業、專業及熱情，才能在演藝圈長久經營。（圖／表演工作坊）

欣賞年輕演員表演貼近生活 忽略口條清晰稍嫌可惜

如今身為演藝圈的資深演員，看著許多年輕演員如雨後春筍般湧現，屈中恆也不忘給予鼓勵；他提及，我很欣賞現在的年輕演員，他們對於表演的觀念比我那一代而言來得更成熟，表演方式也更趨向寫實與生活化。

他也直言，在演藝圈想要長久經營，敬業、專業與熱情是不可或缺的基石，尤其部分年輕演員為了追求貼近生活的表演，忽略口條清晰的重要性，是稍嫌可惜之處。

影帝屈中恆期許自己還有機會再次入圍。（圖／屈中恆藝嚮世界臉書）

感謝Yahoo網友記得作品 期許未來仍有爭影帝機會

「我希望能為觀眾帶來更多精彩的作品。」屈中恆早已是名符其實的影帝，但對於自己的影視作品以及舞台劇表演，仍充滿許多期許；他說，「得獎與否是運氣，但希望有機會能再次入圍，也代表對我的專業肯定。」

對於Yahoo新聞上許多觀眾都是看著屈中恆演的戲長大，他也表達感謝之意；他提及，希望觀眾能記得我在劇場的作品，也期待我接下來的影視演出，若未來有機會，也希望能參與製作一齣舞台劇或電視劇，我想那也會是很有意思的挑戰。

