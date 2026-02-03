屈中恆赴對岸被批劣跡藝人遭換角 首現身曝回台當外送員

【緯來新聞網】屈中恆去年赴中國演出「表演工作坊」舞台劇，遭現場觀眾翻出吸毒黑歷史，就此被封殺、演出受阻遭換角。時隔多時，屈中恆今（3日）出席「全民大劇團」新戲《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》開賣記者會，風波後首度公開露面，或許已經事過境遷、狀態很好，提到老婆Vicky的便當店事業，雖然不清楚狀況，但是會被派遣當外送員。

屈中恆又要開始上班了。（圖／娛樂中心攝）

屈中恆去年8月隨著導演賴聲川赴中國宣傳演出舞台劇《寶島一村》，當開放觀眾問答環節時，有人當眾翻出屈中恆十多年前的呼麻黑歷史、稱是「劣跡藝人」，後來或許因情勢所逼，屈中恆最終是被換角。



半年過去了，屈中恆風波過後首次公開受訪，被問及心情，但在另一劇團的場子，他選擇笑而不答、雙手比讚，看起來已是過眼雲煙，心情平靜，氣色也很好。其實當初事情一發生，Vicky曾透露老公心情大受影響，畢竟身為家中經濟主要來源，還有4個女兒學費及生活費要扛，養家壓力不小。

涂善存（左起）、朱德剛、屈中恆一起演舞台劇。（圖／娛樂中心攝）

在他「失業」期間，Vicky的便當事業還關掉實體店，改成線上經營，走網路團訂方式。關於便當店這題，屈中恆就能答了，表示是經營策略變動，但實際情況他其實不了解，總之只要老婆開口，負責說「好」、全力配合，「一開始她叫我送便當，我就去送；叫我拍照宣傳，我就配合宣傳」。



輪到他送餐的單位，通常是各大電視台、圈內好友，他感念表示：「像是小棣老師（王小棣）也訂過，很多圈內朋友都很支持。」黃嘉千也表示訂過便當，大讚很好吃。



療癒喜劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》由屈中恆領軍、相聲大師朱德剛、新生代實力男神涂善存共同演出，分別詮釋不同人生階段的「病人」。將於 6月6日至6月21日在水源劇場連演三周，相關節目可至 OPENTIX 兩廳院售票系統查詢。

全民大劇團聯合開賣記者會。（圖／娛樂中心攝）

