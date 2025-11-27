屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大

記者蔡維歆／台北報導

Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響。（圖／記者蔡維歆攝影）

57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭觀眾嗆聲「劣跡藝人」，事後被換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言全家收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望未來有更多機會再開拓財源。

Vicky正能量面對現況。（圖／記者蔡維歆攝影）

Vicky跟屈中恆育有4女，以往屈中恆寒暑假都會飛去對岸巡迴演出拍戲，一待就是兩個月，也是支撐全家的主要收入來源。Vicky昨受訪透露其實老公當年是最早一批過去大陸拍戲的，甚至比李立群還早，後來因為不想跟妻兒分開，老公才沒有在當地定居，之後便台灣、大陸兩邊跑，就這樣內地市場已經營了10幾年。

賴聲川（左）、屈中恆到對岸宣傳舞台劇。（圖／翻攝自微博）

沒想到屈中恆因為吸毒前科被重提，大陸工作全面停擺，Vicky昨錄《綜藝OK啦》受訪坦言老公心情受影響，因為背負很大的養家壓力，「我就安慰他上帝幫你關了一扇門，就會幫你開一扇窗，但我也盡量不去煩他，就讓他沉潛一下。」Vicky也表示因為4個女兒都還在念書花錢，如今老公大陸事業沒了，目前她除了經營便當店，夫妻倆只能靠接通告彌補收入，那有想過轉戰網路頻道嗎？Vicky則說目前還沒有想法，如果要拍親子題材，4個女兒也不太喜歡上鏡頭。

