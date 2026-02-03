屈中恆遭揭涉毒黑歷史慘被封殺！曝演藝事業停擺時「外送便當」

涂善存、朱德剛、屈中恆3日出席全民大劇團新戲《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》開賣記者會。（陳俊吉攝）

屈中恆去年8月赴大陸宣傳舞台劇《寶島一村》，遭當眾翻出曾涉毒黑歷史，因此遭換角、演藝事業受阻。沈寂多時的他，今（3）日與朱德剛、涂善存一起出席全民大劇團新戲《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》開賣記者會，這也是他在風波後首度公開露面。被問及去年的事件，氣色還不錯的他並未正面回應。

屈中恆的老婆Vicky曾透露他心情大受影響，身為家中經濟主要來源，還有4個女兒學費及生活費要扛，養家壓力不小。他去年「失業」後，Vicky的便當事業一度收攤關掉實體店，看似雪上加霜，屈中恆透露是經營策略變動，目前是改網路訂購，自嘲「我是帶便當入組」。

屈中恆表示，他對便當店經營細節並不了解，但只要老婆開口，他就全力配合：「一開始她叫我送便當，我就去送，但不是每天送；叫我拍照宣傳，我就配合宣傳。」至於他送餐對象大多是各大電視台，也有許多圈內好友主動訂購支持，他感念表示：「像是小棣老師（王小棣）也訂過，很多圈內朋友都很支持。」一旁的黃嘉千也表示她吃過，大讚很好吃。

