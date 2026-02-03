屈中恆遭陸封殺首露面！幫老婆「外送便當」回台近況曝

屈中恆（右）先前遭中國觀眾嗆劣跡藝人。（圖／全民大劇團提供）





資深藝人屈中恆去年在中國宣傳舞台劇《寶島一村》時，遭現場觀眾重提20年前吸毒往事，更當場稱他為「劣跡藝人」，事後也慘遭換角，今（3）日他出席全民大劇團聯合開賣記者會，也是自風波後首度公開露面。

屈中恆與朱德剛、涂善存主演舞台劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》，3人今日一同出席記者會，屈中恆被問及去年風波後回台演出，心情上是否有些壓力，他面露尷尬比讚表示不會有壓力，一旁的導演謝念祖也趕緊救場：「這個是表演工作訪的事情，全民大劇團我們就不回應這個。」

涂善存（左起）、朱德剛、屈中恆一同宣傳舞台劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》。（圖／全民大劇團提供）

而屈中恆老婆Vicky先前投資副業開便當店，但開業半年就宣布收店轉為線上經營，屈中恆談及此事則笑說自己對店內的事情完全不了解，「只是一開始的時候她叫我送便當，我就去送便當，她叫我拍照宣傳，我就拍照宣傳」，相當配合老婆的要求。

屈中恆也透露，自己僅在有空的時候會幫忙外送，大多都是送電視台或圈內好友，許多圈內朋友都會支持生意，一旁的黃嘉千也認同誇讚便當還不錯吃。此外，同劇演員朱德剛也在花蓮經營蔥油餅店，他不忘宣傳戲劇表示，接了這部戲以後，學會任何地方都可以躺，更開玩笑透露自己「都在七星潭躺」。



