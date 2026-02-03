屈中恆風波後首露面！赴中被嗆劣跡藝人遭換角 返台「外送便當」近況曝

記者宋亭誼／台北報導

藝人屈中恆去年和導演賴聲川前往中國宣傳舞台劇《寶島一村》，20年前的大麻案醜聞再度被重提，最後面臨被換角的窘境。他今（3）日出席療癒喜劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》開賣記者會，同時也是風波後首露面，被問及相關話題時神情有些尷尬，並未正面回應。

屈中恆被中國抵制後首露面。（圖／記者趙于瑩攝影）

屈中恆老婆Vicky先前砸6位數開便當店，沒想到去年年末有讀者目擊店家貼出收攤公告，表示因為面臨人力短缺，接下來經營方式將改成團體線上訂餐。Vicky經紀人隨後也證實：「因為她們一直找不到員工，現在員工真的很難請。」才忍痛收店轉型為線上。

廣告 廣告

屈中恆當起便當外送員替老婆送便當。（圖／記者趙于瑩攝影）

屈中恆今（3）日被問到便當店近況，再度強調是改成網路訂購，同時坦言自己不了解便當店經營細節，但只要老婆開口，他一定全力以赴，「她（Vicky）叫我去送便當，我就去送」，至於當起外送員有無被認出？屈中恆透露，便當店主要客群仍以電視台與圈內工作人員為主，黃嘉千則在一旁大讚：「真的很好吃」。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

53歲高慧君暈倒重摔！「臉部3處骨折」留永久後遺症 震撼畫面曝光

淡出演藝圈多年！雙料影帝「滿頭白髮」罕公開現身 驚人近照曝光

小劉醫生回來了！蔡淑臻時隔4年難忘《女外科》鑽顱戲 背後辛酸血淚曝

陳大天閃兵形象重挫！劉樸升格人妻首過農曆新年 「真實心聲」全洩

