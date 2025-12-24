屈臣氏串聯公益夥伴 以行動擴大”善”的影響力 打造暖心日常

▲「愛妳不肺力」公益計畫邁入第12年，台灣屈臣氏董事總經理黃艾知(右)出席餐敘，再次捐贈新台幣100萬元，由台灣癌症基金會董事兼國策顧問簡文仁(左)代表受贈

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】健康美麗領導品牌屈臣氏秉持「Look Good, Do Good, Feel Great」品牌精神，將通路影響力轉化為具體行動，整合線上與線下資源，攜手非營利組織與供應商夥伴，持續回應不同族群的健康與生活需求。在女性健康方面，屈臣氏與台灣癌症基金會合作超過十年，推動「愛妳不肺力」專案，積極倡導女性肺癌防治與健康意識，並以實際行動落實對病友的關懷與支持，至今已幫助超過千位女性；在高齡照護方面，攜手弘道老人福利基金會推動「金采小學堂」，由藥師與美容顧問走進社區，設計融合健康諮詢與美妝知識的高齡課程，陪伴金采世代邁向健康與自信，累計服務超過200位長者；在兒童關懷方面，則結合集團全球資源與供應商力量，與 Operation Smile 共同推動「Give a Smile 笑亮童心」公益計畫，協助唇顎裂兒童找回笑容，迄今協助全球超過8,000位唇顎裂兒童完成矯正手術，為孩子找回自信微笑。

▲屈臣氏攜手弘道老人福利基金會推動「金采小學堂」，由藥師與美容顧問走進社區，設計融合健康諮詢與美妝知識的高齡課程，累計服務超過200位長者

肺癌長期高居國人癌症死因首位，且女性發生率逐年攀升，顯示女性肺癌已成為不可忽視的重要健康議題。屈臣氏自2014年起攜手台灣癌症基金會推動「愛妳不肺力」公益計畫，透過倡議肺癌防治與健康衛教，協助弱勢女性進行低劑量電腦斷層（LDCT）肺部篩檢，提升早期發現與治療機會，亦間接推動政府將肺部低劑量電腦斷層篩檢列入健保項目，展現企業在公共健康議題上的積極作為。

除防治倡議外，屈臣氏自2023年更進一步推出「抗癌不肺力應援箱」計畫，整合藥妝專業與供應商資源，針對肺癌病友治療期間常見的肌膚與口腔不適需求，提供實用照護物資，截至目前累計捐出近千箱。

2025年「愛妳不肺力」計畫將邁入第12年，屈臣氏再次捐贈新台幣100萬元，持續深化對女性肺癌防治與病友照護的長期承諾。同時，屈臣氏已連續兩年舉辦「愛妳不肺力感恩餐敘」，邀請病友齊聚交流，透過實際陪伴與傾聽，讓關懷不僅停留在防治宣導層面，更延伸至病友生活中每一個需要被支持的時刻。

因應台灣高齡化挑戰，屈臣氏自2024年起與弘道老人福利基金會共同舉辦「金采小學堂」，為50歲以上銀髮族設計兼具知識性與實用性的互動式課程。2025年起擴展至台中、高雄、嘉義的社區據點，兩年內累計已服務超過200位長者與志工。課程內容涵蓋健康管理、營養知識、用藥安全、生活保健等主題，全方位回應高齡族群在生活中真實且多元的需求。

▲屈臣氏舉辦一日小小店長活動，首度邀請5至7歲兒童穿上全新制服體驗門市服務流程，吸引超過100位小朋友參與

屈臣氏集團自2018年起長期與國際非營利組織「Operation Smile 微笑行動」合作，發起全球公益計畫「Give a Smile 笑亮童心」，至今已協助全球超過8,000位唇顎裂兒童完成矯正手術，為孩子找回自信微笑，也為家庭帶來改變人生的希望。

2025年屈臣氏首度邀請5至7歲兒童，在家長陪同下參與一日小小店長活動，總計超過100位小朋友透過寓教於樂的方式，藉由實際操作，學習基本的責任與溝通。因應門市全面更換新制服，也讓小小店長們一起穿上屈臣氏全新制服，體驗門市服務流程，期望藉由孩童的參與，提升社區認同感與顧客好感度，並展現企業對家庭與在地關懷的承諾。屈臣氏也將持續以實際行動回應不同族群的需求，擴大善的影響力，陪伴更多人走向健康、自信與希望的每一天。